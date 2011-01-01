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    Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

    «Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

    По информации источника, ссылающегося на Tuttosport, за российским хавбеком лично следит спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

    • Алексей Миранчук забил в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2, 1:2).
    • В текущем сезоне РПЛ 24-летний полузащитник провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +175

      vmonomah17 29 секунд назад

      После матча с Атлетико и Байером будут аналогичные новости)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14758

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Надо было им не два, а четыре забивать и был бы сейчас уже за них заявлен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2194

      Черкизовский Кот 5 минут назад

      С Братом их нельзя разлучать. Вместе они как ХавИньеста (российского уровня, естественно).

      0
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