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Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

8 ноября 2019, 22:55
21

«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

По информации источника, ссылающегося на Tuttosport, за российским хавбеком лично следит спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

  • Алексей Миранчук забил в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2, 1:2).
  • В текущем сезоне РПЛ 24-летний полузащитник провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Алексей Миранчук: «Между Европой и «Зенитом» выберу Европу»

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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Черкизовский Кот
1573243602
С Братом их нельзя разлучать. Вместе они как ХавИньеста (российского уровня, естественно).
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DOCTOR PENALTY
1573243831
Надо было им не два, а четыре забивать и был бы сейчас уже за них заявлен.
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vmonomah17
1573243932
После матча с Атлетико и Байером будут аналогичные новости)))
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Рубинище
1573245280
В Юве топы на лавке сидят, Миранчуки даже их потеснить не смогут.
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bset
1573245524
Ювентус похлеще Зенита у себя игроков собирает. Топовые игроки в заявку на ЛЧ не попадают из-за лимита. Туда точно переходить не стоит.
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Давид59
1573248930
А они знают, что товар не штучный, а парный?
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loko-the_best
1573251280
Пара тичи Лехе в Юве значит) А Антон через год в другой топ чемпионат поедет, чтобы везде по нашему норм пацану играло) в Боруссию, например) а Чалов в Англию. Красота)
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Aleksey!
1573275908
Не верю, товарищи
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Niko
1573276524
Снова журналюги. Сначала спросили у Фабиа мнение о игроке, тот похвалил и вот созрела статья. Странно что не написали что юве рассматривает миранчука на замену роналду
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Derzkiy1
1573280655
После забитого мяча в пустые ворота?) что он сделал такого в матче?)) бредятина!
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