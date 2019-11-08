Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

По информации источника, ссылающегося на Tuttosport, за российским хавбеком лично следит спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

Алексей Миранчук забил в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2, 1:2).

В текущем сезоне РПЛ 24-летний полузащитник провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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