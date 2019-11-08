Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход в плей-офф Лиги Европы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0),

«Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем.

Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.

Будем ли цепляться за выход в плей-офф? Из последних сил. Можно не сомневаться», – сказал Гончаренко.

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки 1. Эспаньол 4 3 1 0 10:1 +9 10 2. Лудогорец 4 2 0 2 8:8 0 6 3. Ференцварош 4 1 2 1 2:4 -2 5 4. ЦСКА 4 0 1 3 1:8 -7 1

Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»