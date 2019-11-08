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    Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход в плей-офф Лиги Европы»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0),

    «Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем.

    Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.

    Будем ли цепляться за выход в плей-офф? Из последних сил. Можно не сомневаться», – сказал Гончаренко.

    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Эспаньол 4 3 1 0 10:1 +9 10
    2. Лудогорец 4 2 0 2 8:8 0 6
    3. Ференцварош 4 1 2 1 2:4 -2 5
    4. ЦСКА 4 0 1 3 1:8 -7 1

    Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +729

      playsh 46 секунд назад

      Зацепись попробуй два оставшихся шанса по три очка?
      Хренушки,скорее всего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      Из Твери Леха 1 час назад

      1-8 Разница мячей в такой группе. Позорище.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2740

      uBaH_ 1 час назад

      Очень похоже на пёрлы Кононова. Совпадение? Не думаю)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4288

      Lester84 1 час назад

      Гончаренко: Буду ли я цепляться за тренерское кресло? Из последних сил. Можно не сомневаться

      1
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