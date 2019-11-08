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  • Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход в плей-офф Лиги Европы»

Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход в плей-офф Лиги Европы»

8 ноября 2019, 01:28
49

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0),

«Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем.

Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.

Будем ли цепляться за выход в плей-офф? Из последних сил. Можно не сомневаться», – сказал Гончаренко.

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 4 3 1 0 10:1 +9 10
2. Лудогорец 4 2 0 2 8:8 0 6
3. Ференцварош 4 1 2 1 2:4 -2 5
4. ЦСКА 4 0 1 3 1:8 -7 1

Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»

Источник: Sport24
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (49)
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Lester84
1573165950
Гончаренко: Буду ли я цепляться за тренерское кресло? Из последних сил. Можно не сомневаться
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uBaH_
1573166215
Очень похоже на пёрлы Кононова. Совпадение? Не думаю)
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Из Твери Леха
1573166229
1-8 Разница мячей в такой группе. Позорище.
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ProstoPolzovatel
1573173298
А смысл цепляться?...Максимум ЦСКА это 7 очков, так?...Следующий тур ЦСКА играет против Лудогорца, предположим выигрывает (будет 4 очка), тогда Ференц должен не выиграть у Эспаньола...При ничьей у Ференца будет 6, при поражении - 5, у Лудогорца останется 6....Но в последнем туре Лудогорец и Ференц играют друг с другом....И даже если ЦСКА снова пошумит в Испании, победа Ференца в последнем матче выводит его в плэй-офф однозначно, как и победа Лудогорца...Если же они играют вничью, то у 2 или 3 команд будет по 7 очков, но и здесь проблема, Ференц по личным встречам ЦСКА обойдет, а с Лудогорцем надо играть на разницу больше 4 мячей...Таким образом, единственный лаз для ЦСКА это ждать, что Ференц проиграет Эспаньолу и сыграет вничью с Лудогорцем, а сам ЦСКА мало того что выиграет в 2 оставшихся матчах, так и просо обязан обыгрывать Лудогорец с разницей более 4 мячей (а если сыграют 5:1, то супер результативно играть с Эспаньолом)...С такой разницей в этом розыгрыше РПЛ (включая Кубок) ЦСКА не обыгрывал никого, было по 3 безответных Ахмату и Уралу, но не более...С учетом этого и проблем, которые у ЦСКА вскрылись в этом сезоне, я бы на месте Гончаренко не убивал команду ради "спортивного принципа" в ЛЕ, а дал бы поиграть смешанному составу...А вообще задача ЦСКА сейчас дотянуть без серьезных очковых потерь до зимы, а там намазать скипидаром скаутской службе и менеджменту все, что можно, чтобы доукомплектовали состав как положено...В противном случае ЦСКА не сможет серьезно рассчитывать на что-то выше 4-5 места в этом сезоне...
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Niko
1573184623
Михалыч, ну вот честно, не ужели реально есть мнение что обляков достоин играть в основе. Ну сколько можно уже? Человек каждый матч проваливает и играет от звонка до звонка. Исполняет подачи, хотя получается через две-три. Постоянно теряет мяч, причём при передачах назад и поперёк. При этом того же ахметова(тоже не бог весть что) заменяем, Лукасу вообще шансов не даём, кучай свой на лавке. Бистрович, который заметно сильнее любого игрока в полузащите играет через раз. Что за слепота? Или блат? Как это все назвать? Ваня реально пленный, вообще не уровень, за 2 года полтора матча нормально сыграл. Готов до посинения поддерживать команду, терпеть, но пляски 2 года на одних и тех же граблях уже реально не смешно. Почему этот «игрок» пользуется статусом особенный и продолжает играть? Не верю что профессиональный тренер не видит этого. Да и про установку так играть для него это бред, тупо не компетентность. Не способен ни пас дать, ни мяч корпусом укрыть, ни стабильно выполнять подачи.
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sobaka120982
1573185204
Проснись тренер!!! За что цепляться то? Ты все про срал...((( позор какой то в этом году а не клуб, что на евро арене что в чемпионате
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Hansson
1573188745
Обляков это дно! Я так давно не матерился, сначала в увидев его в составе снова, далее после его действий во время игры, а потом ещё после каждой замены, когда меняли не его! Это просто какое то помешательство у Гончаренко на Облякове! Ну Ваня вообще не тянет уровень ЦСКА, его максимум Уфа! Что за блат, Виктор Михайлович???
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Rus9I
1573198143
Как говорится: Не можешь с...ать, не мучай Ж..ПУ! Я даже не стал смотреть этот матч после Краснодара! Потому что ЦСКА в этом сезоне, вообще не интересен.
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ARSteven89
1573199323
Вам вчера Эспаньол такой шанс подарил, размазав болгар, а вы хоть что-то не смогли заковырять в ворота европейского захолустья. Побеждай и отставание от Лудогорца 3 очка при очной встрече дома. Ауу, какие шансы, какая борьба до последнего? До свидания!
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VVM1964
1573213217
" Поздно пить боржоми , когда почки отвалились " (((((
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