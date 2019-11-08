Гончаренко: «ЦСКА из последних сил будет цепляться за выход в плей-офф Лиги Европы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0),
«Мы расстроены, что не выиграли. Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить серию. Мы начали турнир кувыркаясь, играя то вверх, то вниз. Так и продолжаем.
Были близки к победе, но свои моменты не реализовали. Действовал с мячом нервозно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее могли находить решения. Мы улучшили игру в обороне, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.
Будем ли цепляться за выход в плей-офф? Из последних сил. Можно не сомневаться», – сказал Гончаренко.
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|4
|3
|1
|0
|10:1
|+9
|10
|2.
|Лудогорец
|4
|2
|0
|2
|8:8
|0
|6
|3.
|Ференцварош
|4
|1
|2
|1
|2:4
|-2
|5
|4.
|ЦСКА
|4
|0
|1
|3
|1:8
|-7
|1
Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»
Источник: Sport24