«Казань Арену» переименуют в «Ак Барс Банк Арену»

Гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов заявил, что стадион назовут «Ак Барс Банк Ареной».

«Казань Арена» и «Ак Барс» Банк подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. «Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось «республиканским». Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк», – сказал Миннахметов.

Новый бренд стадиона могут презентовать в течение месяца.

«Казань Арена» – один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45379 человек. Домашний стадион футбольного клуба «Рубин». Стадион четвертой категории УЕФА.