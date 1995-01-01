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    «Казань Арену» переименуют в «Ак Барс Банк Арену»

    Гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов заявил, что стадион назовут «Ак Барс Банк Ареной».

    «Казань Арена» и «Ак Барс» Банк подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. «Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось «республиканским». Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк», – сказал Миннахметов.

    Новый бренд стадиона могут презентовать в течение месяца.

    «Казань Арена» – один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45379 человек. Домашний стадион футбольного клуба «Рубин». Стадион четвертой категории УЕФА.

    Источник: «Реальное время»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +90

      johnny983 7 минут назад

      Туда и так никто не ходит... а тут...

      0
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      Рейтинг: +635

      dimmmka 14 минут назад

      Если коротко то АББА

      0
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