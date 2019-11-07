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«Казань Арену» переименуют в «Ак Барс Банк Арену»

7 ноября 2019, 12:47
12

Гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов заявил, что стадион назовут «Ак Барс Банк Ареной».

«Казань Арена» и «Ак Барс» Банк подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. «Рассматривали разные варианты. Рад, что название осталось «республиканским». Даже кровля фасада подходит под Ак Барс Банк», – сказал Миннахметов.

Новый бренд стадиона могут презентовать в течение месяца.

«Казань Арена» – один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45379 человек. Домашний стадион футбольного клуба «Рубин». Стадион четвертой категории УЕФА.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (12)
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dimmmka
1573120384
Если коротко то АББА
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johnny983
1573120855
Туда и так никто не ходит... а тут...
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DOCTOR PENALTY
1573121495
И играть там будет ФК Рубин Банк.
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Боцман59rus
1573123258
Жители Казани вообще знают про ее существование
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Decorhome
1573123750
Старое название лучше было
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vladimir-7
1573124521
Ну если кровля( "крыша") Казань Арена подходит под Ак Барс Банк, то теперь, конечно, пойдут дела у команды Рубин.
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vladimir-7
1573126965
Вот так. постепенно, банки от названия арен клубов, станут владельцами этих стадионов. Клубам может быть даже и выгодно, банки будут против вступления в предлагаемый "колхоз" и продолжат напрямую финансовую поддержку клубов, причем, конкретную и целевую, а не обворованную РФС и его комитетами. Тоже самое касается и спонсоров клубов, и они тоже будут против этого "колхоза".
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Алекс636363
1573128083
идиотские названия - все эти арены. а такое корявое переплюнет даже московское открытие арену. совсем страна дебилов, что ли
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Вальдемар IV
1573130997
логично родной банк, грязьпромбанк занят уже давно покорителями энергетика
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Saracen Jr
1573133441
может, ее еще и переделают под хоккейную арену?!
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