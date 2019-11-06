«Ливерпуль» попросил «Астон Виллу» прилететь в Катар на матч Кубка английской лиги

Четвертьфинальный матч Кубка лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится 17 декабря. На следующий день у мерсисайдского клуба запланирована полуфинальная встреча клубного чемпионата мира в Катаре.

В связи с этим ливерпульцы попросили «Астон Виллу» прилететь на матч Кубка лиги в Катар. Такую информацию сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, добавив, что окончательное решение о месте проведения встречи еще не принято.