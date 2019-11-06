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  • «Ливерпуль» попросил «Астон Виллу» прилететь в Катар на матч Кубка английской лиги

«Ливерпуль» попросил «Астон Виллу» прилететь в Катар на матч Кубка английской лиги

6 ноября 2019, 19:46
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Четвертьфинальный матч Кубка лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится 17 декабря. На следующий день у мерсисайдского клуба запланирована полуфинальная встреча клубного чемпионата мира в Катаре.

В связи с этим ливерпульцы попросили «Астон Виллу» прилететь на матч Кубка лиги в Катар. Такую информацию сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, добавив, что окончательное решение о месте проведения встречи еще не принято.

  • Организатор Кубка лиги анонсировал, что матч пройдет в Бирмингеме.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
  • «Астон Вилла» в чемпионате Англии идет 16-й.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Астон Вилла Ливерпуль
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1573060852
А губозакаточную машину не попросили
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