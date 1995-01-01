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    «Ливерпуль» попросил «Астон Виллу» прилететь в Катар на матч Кубка английской лиги

    Четвертьфинальный матч Кубка лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится 17 декабря. На следующий день у мерсисайдского клуба запланирована полуфинальная встреча клубного чемпионата мира в Катаре.

    В связи с этим ливерпульцы попросили «Астон Виллу» прилететь на матч Кубка лиги в Катар. Такую информацию сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, добавив, что окончательное решение о месте проведения встречи еще не принято.

    • Организатор Кубка лиги анонсировал, что матч пройдет в Бирмингеме.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
    • «Астон Вилла» в чемпионате Англии идет 16-й.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7432

      Skull_Boy 18 минут назад

      А губозакаточную машину не попросили

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