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    «Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой»

    Четвертьфинальный матч Кубка лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится 17 декабря. На следующий день у мерсисайдского клуба запланирована полуфинальная встреча клубного чемпионата мира в Катаре.

    Учитывая сложившуюся ситуацию, «Ливерпуль» принял решение выставить второй состав на игру с «Астон Виллой», о чем сообщил на своем официальном сайте.

    «Хотим подчеркнуть, что это неидеальный сценарий. Но в таком случае соблюдаются интересы Кубка английской лиги, клубов-партнеров и нас самих. Благодарим Лигу за попытки утвердить альтернативные даты», – гласит заявление «Ливерпуля».

    Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1818

      SarJr 1 час назад

      а клопп на 2 половинки разорвется?!

      0
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      ...
      Рейтинг: -21

      Вот оно чё Михалыч > SarJr 3 минуты назад

      У Клоппа тоже есть второй состав.Помощники главного тренера : Пепейн Лейндерс, Петер Кравиц



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