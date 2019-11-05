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  • «Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой»

«Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой»

5 ноября 2019, 20:18
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Четвертьфинальный матч Кубка лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится 17 декабря. На следующий день у мерсисайдского клуба запланирована полуфинальная встреча клубного чемпионата мира в Катаре.

Учитывая сложившуюся ситуацию, «Ливерпуль» принял решение выставить второй состав на игру с «Астон Виллой», о чем сообщил на своем официальном сайте.

«Хотим подчеркнуть, что это неидеальный сценарий. Но в таком случае соблюдаются интересы Кубка английской лиги, клубов-партнеров и нас самих. Благодарим Лигу за попытки утвердить альтернативные даты», – гласит заявление «Ливерпуля».

Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла
Комментарии (7)
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Saracen Jr
1572974468
а клопп на 2 половинки разорвется?!
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Artemka444
1572979810
Ведь правилами не запрещено играть вторым составом, так в чем проблема???
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