«Ливерпуль» сыграет два матча за два дня. Клуб заявил, что выпустит второй состав на матч Кубка с «Астон Виллой»

Четвертьфинальный матч Кубка лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится 17 декабря. На следующий день у мерсисайдского клуба запланирована полуфинальная встреча клубного чемпионата мира в Катаре.

Учитывая сложившуюся ситуацию, «Ливерпуль» принял решение выставить второй состав на игру с «Астон Виллой», о чем сообщил на своем официальном сайте.

«Хотим подчеркнуть, что это неидеальный сценарий. Но в таком случае соблюдаются интересы Кубка английской лиги, клубов-партнеров и нас самих. Благодарим Лигу за попытки утвердить альтернативные даты», – гласит заявление «Ливерпуля».

Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»