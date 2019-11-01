Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»

Есть информация, что «Ливерпуль» во время клубного чемпионата мира, где он будет участвовать, проведет другим составом матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Ситуацию прокомментировал главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп.

«Решение по матчу с «Астон Виллой» нужно принять в ближайшее время, но пока решения нет. Если бы мы провели матч Кубка лиги во время клубного чемпионата мира, это были бы две разные команды. Мы не можем оставить футболистов в Англии ради Кубка. Это так не работает», – считает немец.