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    Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»

    Есть информация, что «Ливерпуль» во время клубного чемпионата мира, где он будет участвовать, проведет другим составом матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Ситуацию прокомментировал главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп.

    «Решение по матчу с «Астон Виллой» нужно принять в ближайшее время, но пока решения нет. Если бы мы провели матч Кубка лиги во время клубного чемпионата мира, это были бы две разные команды. Мы не можем оставить футболистов в Англии ради Кубка. Это так не работает», – считает немец.

    • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
    • На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.
    • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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    01.11.2019 19:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8632

      Cules2013 1 час назад

      почему не можете?)
      перенос матча будет, делов-то

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