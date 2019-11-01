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  • Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»

Клопп: «Ливерпуль» не может во время клубного чемпионата мира оставить часть состава в Англии ради Кубка»

1 ноября 2019, 19:52
3

Есть информация, что «Ливерпуль» во время клубного чемпионата мира, где он будет участвовать, проведет другим составом матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Ситуацию прокомментировал главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп.

«Решение по матчу с «Астон Виллой» нужно принять в ближайшее время, но пока решения нет. Если бы мы провели матч Кубка лиги во время клубного чемпионата мира, это были бы две разные команды. Мы не можем оставить футболистов в Англии ради Кубка. Это так не работает», – считает немец.

  • Суммарно «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января.
  • На 18 декабря запланирован первый матч «Ливерпуля» на клубном чемпионате мира.
  • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (3)
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Cules2013
1572637128
почему не можете?) перенос матча будет, делов-то
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