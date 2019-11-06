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    Sport24: Кутепов выбыл на 3-4 недели

    По информации Sport24, защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший травму в матче 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1), не сыграет в ближайших матчах команды.

    26-летний игрок выбыл из строя как минимум до конца ноября. Обследование выявило у защитника травму мышц задней поверхности бедра.

    • Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча против «Арсенала».
    • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Спартак» восемь игр, результативными действиями не отметился.
    • 9 ноября москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

    Тедеско – о травме Кутепова: «Мы рискнули, и вы видите, что произошло»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21424

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Есть такие игроки хрустальные (не по своей вине) которым сильно не везет - Жано, Кутепов, Дзагоев и тд. Я им сочувствую.

      0
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      Рейтинг: +7432

      Skull_Boy 1 час назад

      Не велика потеря

      0
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      Рейтинг: +14737

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Выздоравливай, Илья! И поменьше базарь, как только ты начинаешь много разглагольствовать - сразу травма. Зависимость нарисовалась.

      1
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      Рейтинг: +687

      playsh 1 час назад

      Жаль парня.А в паре с Серёжей Горлуковичем на ЧМ-18 смотрелся достойно.
      Спасибо,Серёга.

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      Рейтинг: +21424

      gol_kak_sokol > playsh 22 минуты назад

      Игнашевичем

      0
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      Рейтинг: +144

      Мудакам 1 час назад

      можно вздохнуть с облегчением - оборона сыграет наверняка лучше!

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      Рейтинг: +590

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Пускай лечится. Без него, я думаю, не пропадем.

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