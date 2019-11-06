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Sport24: Кутепов выбыл на 3-4 недели

6 ноября 2019, 18:59
17

По информации Sport24, защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший травму в матче 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1), не сыграет в ближайших матчах команды.

26-летний игрок выбыл из строя как минимум до конца ноября. Обследование выявило у защитника травму мышц задней поверхности бедра.

  • Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча против «Арсенала».
  • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Спартак» восемь игр, результативными действиями не отметился.
  • 9 ноября москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

Тедеско – о травме Кутепова: «Мы рискнули, и вы видите, что произошло»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (17)
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Иван Петров 1986
1573055808
Пускай лечится. Без него, я думаю, не пропадем.
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Мудакам
1573057189
можно вздохнуть с облегчением - оборона сыграет наверняка лучше!
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DOCTOR PENALTY
1573057503
Выздоравливай, Илья! И поменьше базарь, как только ты начинаешь много разглагольствовать - сразу травма. Зависимость нарисовалась.
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Skull_Boy
1573058341
Не велика потеря
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zigbert
1573062848
А там уже будет перерыв в чемпионате. Здоровья Илье!
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vka1970
1573065553
Здоровья Илья.
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Диктор
1573068252
Не велика потеря.Надеюсь Тедеско сообразит.
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Я - легенда
1573071635
Кутеп хорошо играл в последних матчах. Жаль его. Много лечится в последнее время. То операции на паховой грыже, то маска эта на лице, теперь вот бицепс бедра. Здоровья! И больше не хворать!
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rammax fcsm
1573075881
УРА!!!!!! 3-4 недели лопоухая ЗМС кутепка не ПРИВЕЗЁТ!!!!!!!
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Freyd
1573076410
Я знаю точно кто вместо него будет: Гапонов,очень понравился молодой игрок
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