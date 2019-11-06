Sport24: Кутепов выбыл на 3-4 недели

По информации Sport24, защитник «Спартака» Илья Кутепов, получивший травму в матче 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1), не сыграет в ближайших матчах команды.

26-летний игрок выбыл из строя как минимум до конца ноября. Обследование выявило у защитника травму мышц задней поверхности бедра.

Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча против «Арсенала».

В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Спартак» восемь игр, результативными действиями не отметился.

9 ноября москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

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