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  • Тедеско – о травме Кутепова: «Мы рискнули, и вы видите, что произошло»

Тедеско – о травме Кутепова: «Мы рискнули, и вы видите, что произошло»

5 ноября 2019, 00:58
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал травму защитника своей команды Ильи Кутепова.

  • Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».
  • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Спартак» восемь игр, результативными действиями не отличался.

«Перед матчем врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям. Пока непонятно, что с Кутеповым. Думаю, у него проблемы с мышцами задней поверхности бедра», – сказал немецкий специалист.

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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Диктор
1572925941
Из всех игроков его наимение жалко.
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piligrim1986
1572927167
ну еще илюша и гол привез, игрок за его спиной стоял
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Фан666
1572931496
Какой рисковый тедеско. Похоже вчера финал лиги че пионов был раз так рисковал стервец говорящий
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ilichkadr
1572932630
Видимо Тедеско не знал, что с ЗМС рисковать нельзя.
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InterMilLano1908
1572933710
Кутепову 26?? Ого прям второй Васин, их бы обоих в Крылья вот умора была бы
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paracetamol
1572935442
Тадеску можно сравнить с Григоряном. Прыгает он даже выше ары и носится по отведенной ему зоне не хуже его. Может стоило взять Григоряна - и дешевле и по-русски говорит. А толку одинаково.
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zigbert
1572968942
Что бы там ни было -здоровья Илье!
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