Тедеско – о травме Кутепова: «Мы рискнули, и вы видите, что произошло»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал травму защитника своей команды Ильи Кутепова.

Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Спартак» восемь игр, результативными действиями не отличался.

«Перед матчем врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям. Пока непонятно, что с Кутеповым. Думаю, у него проблемы с мышцами задней поверхности бедра», – сказал немецкий специалист.

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