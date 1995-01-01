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    Тедеско – о травме Кутепова: «Мы рискнули, и вы видите, что произошло»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал травму защитника своей команды Ильи Кутепова.

    • Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».
    • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Спартак» восемь игр, результативными действиями не отличался.

    «Перед матчем врачи сказали, что у нас три игрока в зоне риска по результатам обследований: Крал, Умяров и Кутепов. Мы рискнули Кутеповым, и вы видите, что произошло. Иногда риск помогает, а иногда приводит к печальным последствиям. Пока непонятно, что с Кутеповым. Думаю, у него проблемы с мышцами задней поверхности бедра», – сказал немецкий специалист.

    Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

    «Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров

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    Источник: «Чемпионат»

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