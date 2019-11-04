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  • Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

4 ноября 2019, 21:32
11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

  • Москвичи проиграли со счетом 0:1.
  • Для столичной команды это первое поражение при новом тренере.
  • Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.

«Мы не заслужили сегодня победу. В первом тайме мы недостаточно хорошо играли и с мячом, и без, а соперник владел им много. «Арсенал» сохранял его даже в очень сложных ситуациях.

Гол пропустили очень просто. Нам есть, над чем думать и исправлять. Второй тайм был лучше, но соперник старался сбить наш игровой ритм. Как следствие – мы проиграли», – сказал Тедеско.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Dizgen
1572893549
не будет удачи с такой командой и игроками(((
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Серж 69
1572893622
Ну хоть самокритика присутствует,не стал песни петь про невезение и прочее.Левые отмазки нам не нужны.
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Plyash
1572893704
Самокритика вещь полезная ,главное что бы была осознанной и пошла на пользу всей команде. Тед,у тебя теперь много времени поработать с командой.Давай дерзай.
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derrik2000
1572894217
Ну, хоть сейчас-то понял, что Ананидзе, Мирзову и Гулиеву делать нечего в Спартаке? А Кутепову просто таки срочненько искать замену: ЗМС в Европу собрался. Мячи подавать и интервью на немецком, английском и итальянском раздавать! Что ему какой-то там Спартак! )))))))))))))))))))
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paracetamol
1572894252
А Тедеско заслужил?
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Фан666
1572931732
Тедеско не заслужил быть тренером вообще нигде
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