Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

Москвичи проиграли со счетом 0:1.

Для столичной команды это первое поражение при новом тренере.

Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.

«Мы не заслужили сегодня победу. В первом тайме мы недостаточно хорошо играли и с мячом, и без, а соперник владел им много. «Арсенал» сохранял его даже в очень сложных ситуациях.

Гол пропустили очень просто. Нам есть, над чем думать и исправлять. Второй тайм был лучше, но соперник старался сбить наш игровой ритм. Как следствие – мы проиграли», – сказал Тедеско.