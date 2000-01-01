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    Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

    • Москвичи проиграли со счетом 0:1.
    • Для столичной команды это первое поражение при новом тренере.
    • Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября.

    «Мы не заслужили сегодня победу. В первом тайме мы недостаточно хорошо играли и с мячом, и без, а соперник владел им много. «Арсенал» сохранял его даже в очень сложных ситуациях.

    Гол пропустили очень просто. Нам есть, над чем думать и исправлять. Второй тайм был лучше, но соперник старался сбить наш игровой ритм. Как следствие – мы проиграли», – сказал Тедеско.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3983

      paracetamol 1 час назад

      А Тедеско заслужил?

      1
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      Рейтинг: +598

      playsh > paracetamol 1 час назад

      Это одно и тоже.

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      Рейтинг: +6465

      derrik2000 1 час назад

      Ну, хоть сейчас-то понял, что Ананидзе, Мирзову и Гулиеву делать нечего в Спартаке?
      А Кутепову просто таки срочненько искать замену: ЗМС в Европу собрался.
      Мячи подавать и интервью на немецком, английском и итальянском раздавать!
      Что ему какой-то там Спартак! )))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +598

      playsh > derrik2000 1 час назад

      Команде Строитель( Магадан ) требуется стоппер.
      Илья, милости просим.

      1
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      Рейтинг: +6465

      derrik2000 > playsh 53 минуты назад

      В Магадане, к его сожалению, поголовно не говорят на немецком, английском или итальянском.
      Иначе зачем его, спрашивается, мама с папой, параллельно с обучением футболу, этим языкам учили?
      Деньги на ветер?
      Мама будет категорически против.
      А папа с ней согласится. ))

      1
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      Рейтинг: +598

      playsh > derrik2000 48 минут назад

      С папой не поспоришь,как бы ремешком не высек.Ещё две травмы,физическая и психологическая.

      1
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      Рейтинг: +598

      playsh 1 час назад

      Самокритика вещь полезная ,главное что бы была осознанной и пошла на пользу всей команде.
      Тед,у тебя теперь много времени поработать с командой.Давай дерзай.

      1
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      Рейтинг: +335

      Серж 69 2 часа назад

      Ну хоть самокритика присутствует,не стал песни петь про невезение и прочее.Левые отмазки нам не нужны.

      2
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      Рейтинг: +257

      Dizgen 2 часа назад

      не будет удачи с такой командой и игроками(((

      -1
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      Рейтинг: +1888

      Борат 2 часа назад

      Собирай чемодан, тренеришка, и проваливай!
      Только позоришь наш великий клуп!
      Боооже Спартак храни!

      -2
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      Рейтинг: +16022

      DVOK68 2 часа назад

      Кратенько и по делу.Удачи тренер!

      3
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      Рейтинг: +428

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор хрякам!

      -4
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      Рейтинг: +8

      Гнилой Нацпроект > alarm 1 час назад

      Ипать Синит, ипать

      1
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