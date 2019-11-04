Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско

РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско

4 ноября 2019, 20:55
356

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле минимально уступил «Арсеналу».

Единственный гол в игре на 16-й минуте забил форвард туляков Евгений Луценко.

Для столичной команды это первое поражение после назначения на пост главного тренера Доменико Тедеско. Ранее при немецком специалисте москвичи один раз сыграли вничью и дважды победили.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 16.

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45+2), Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Гулиев, 84), Мельгарехо, Тиль (Понсе, 72), Зобнин, Мирзов, Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров (Хагуш, 68), Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 80), Беляев, Луценко (Кангва, 85).

Предупреждения: Умяров, 86 – Луценко, 30; Денисов, 60.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (356)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1572890713
Вот теперь можно почитать "хвалебные ОДЫ и отзывы" о Тедеско!
Ответить
vka1970
1572890730
Поздравления тулякам. Нам голову пеплом посыпать пока рано.Тед ещё с игроками разбирается и кто на что способен покажет только время.По Жано наверно уже можно сделать вывод, что дна он своего так и не преодолел, а вот Умяров пожалуй стал незаменим в нынешнем составе.Ну и Бакаев само собой разумеется.Жаль, что не сыграл.
Ответить
Антибиотик
1572890760
Победа над обессиленным Локомотивом и победа в кубке над командой из второго состава ввели свиней в эйфорию. Теперь пора опуститься в суровую действительность.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1572890995
Старинная русская забава "загони свинью" закончилась полным фаршем )))
Ответить
oyabun
1572891013
Зачем Тедеско повторяет ошибки Кононова и выпускает на поле Ананидзе? Я когда увидел стартовый состав, аж екнуло и не зря.. Зобнин что то в этом сезоне никак не вернет былой формы, Мельга только портит моменты, Тиль - разочарование..
Ответить
paracetamol
1572891016
Свини обрадовались сдуру жиденькой победе над втором составом Ростова и вот на тебе!
Ответить
knikos
1572893511
Разговор в студии . Реальный ! Ведущий : " Как скажется на игре Спартака потеря Кутепова уже в первом тайме ?" Широков : " Сначала нужно разобраться , потеря ли это " Ведущий : " А ... ну да ..."
Ответить
kazak161
1572894140
Ладно Мужики,хорош травить на Москву и Спартак! Я одного хочу что бы они перестали борзеть на наш "Колхоз" и за своим гнилым высокомерным языком следили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
geroin161
1572894352
Дело было так: Отдал Спартак Ростову за бесценок Гулиева за ненадобностью и бездействию. В Ростове малец заиграл, подрос, начал забивать. Вообщем поднялся. Спартак после уведенного в Ростове, резко захотел себе обратно своего юнца-воспитанного в своей семье. Забрали уже за 5-6 раз больше чем отдали. Но вот только он почему то не прогрессирует. Аяз в Ростове лучше играл. Был в старте. А щас, мяч сваливается, передачи без адресата.... Куда вы теперь его??? В Крылья, Тамбов???
Ответить
polt
1572900224
Первое и не последнее, а то думали все, Кононова убрали и Спартак попер! Попотеть, мужики, еще надо чтобы из говна конфетка получилась. И что за кондитер Тедеско еще не понятно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+