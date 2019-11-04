РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле минимально уступил «Арсеналу».
Единственный гол в игре на 16-й минуте забил форвард туляков Евгений Луценко.
Для столичной команды это первое поражение после назначения на пост главного тренера Доменико Тедеско. Ранее при немецком специалисте москвичи один раз сыграли вничью и дважды победили.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Луценко, 16.
«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45+2), Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Гулиев, 84), Мельгарехо, Тиль (Понсе, 72), Зобнин, Мирзов, Ларссон.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров (Хагуш, 68), Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 80), Беляев, Луценко (Кангва, 85).
Предупреждения: Умяров, 86 – Луценко, 30; Денисов, 60.