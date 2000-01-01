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    РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Арсеналу». Это первое поражение москвичей после назначения Тедеско

    В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле минимально уступил «Арсеналу».

    Единственный гол в игре на 16-й минуте забил форвард туляков Евгений Луценко.

    Для столичной команды это первое поражение после назначения на пост главного тренера Доменико Тедеско. Ранее при немецком специалисте москвичи один раз сыграли вничью и дважды победили.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луценко, 16.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45+2), Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Гулиев, 84), Мельгарехо, Тиль (Понсе, 72), Зобнин, Мирзов, Ларссон.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров (Хагуш, 68), Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 80), Беляев, Луценко (Кангва, 85).

    Предупреждения: Умяров, 86 – Луценко, 30; Денисов, 60.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии251
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      Рейтинг: +557

      Frankfurt Am Main 5 секунд назад

      Ну Крылья погоди)))

      0
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      Рейтинг: +6078

      mihail200606 6 секунд назад

      Гы.. А сколько поросята позитивно хрюкали здесь после победы над Локо..)) да у нас светлое будущее, да мы всех...

      0
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      Рейтинг: +581

      kazak161 59 секунд назад

      "Колхоз" начал долбить Москву? Скоро начнется в кабинетах правительства что не угодно такому быть, и всех не послушных надо наказать путем отнимания всех ведущих футболистов в пользу столицы!

      1
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      Рейтинг: +1865

      Борат 2 минуты назад

      Как ни старался судья вытащить Спартак, но ничего не получилось... Не такой опытный как лапочкин!
      Тот бы не позволил так просто взять три очка у хряков!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +22562

      zra78 > Борат 53 секунды назад

      Забыл Во умора!

      Во умора!!!

      1
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      Рейтинг: +3578

      порт 3 минуты назад

      Ещё одно увольнение?

      2
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      Рейтинг: +21311

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      За все игры с новым теренером, я готов первый раз его критиковать. Он должен был знать, что:
      - будет автобус
      - Зобнин и Тиль ( игроки - бей, беги) против автобуса безполезны
      - Джикия и Жано, тормозящие игру, просто вредны

      1
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      Рейтинг: +6453

      derrik2000 > gol_kak_sokol 3 секунды назад

      Не, ну, Дхикия пусть себе играет в обороне..
      Вместо Тиля пусть играл бы с первых минут Понсе...
      Джикии вообще в основе делать нечего...
      Вместо Ананидзе - Умяров.
      А, вот, Зобнин-то?
      Кого вместо него?
      Состав-то у нас, как оказалось, даже ниже, чем посредственный... (((

      0
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      Рейтинг: +5001

      ilichkadr 4 минуты назад

      Что-то не припоминаю, чтобы у спартачей каждая 2-я игра тура заканчивалась поражением. Из 15 игр 7 баранок. Не много ли?

      1
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      Рейтинг: +394

      alarm 5 минут назад

      тульский рапид умеет шашлык и покруче. в прошлом году трёшку за 34 минуты!

      1
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      Рейтинг: +20839

      oyabun 5 минут назад

      Кто знает почему Шурика даже в запасе не было? Сидел на трибунах. Тедеско на него вообще уже не рассчитывает в команде?

      0
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      Рейтинг: +2724

      uBaH_ > oyabun 2 минуты назад

      Так по нему видно же что он еле бежит. Я вообще без понятия как он у алега в состав то попадал)

      0
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      Рейтинг: +20839

      oyabun > uBaH_ 51 секунду назад

      Пичалька, ведь в первых матчах неплохо смотрелся..

      0
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      Рейтинг: +247

      Dizgen 9 минут назад

      Е бучий Цорн гореть тебе в АДУ

      -1
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      Рейтинг: +394

      alarm > Dizgen 7 минут назад

      да-да, а вы летом визжали от радости, когда он вам неликвид втридорога завозить начал! особенно доставило, как славия купила метёлкина за 1 лям - а через полгода продала цорнам за 12! ухаха!

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      Рейтинг: +6453

      derrik2000 > Dizgen 6 минут назад

      Как-то ты рановато на Цорна стал ругаться.
      Зде6сь больше, как мне кажется, проблема игроков, которые были куплен под игровую модель Кононова. в частности, Мирзов и Гулиев.
      Ну и, конечно - ЗМС Кутепов! НАШ, РОДНОЙ! Знающий ТРИ иностранных языка!

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