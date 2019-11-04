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  • «Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров

«Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров

4 ноября 2019, 21:59
10

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что во время матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала» забыл об ограничениях, касающихся лимита на легионеров.

– Вы хотели выпустить Крала вместо Кутепова, но не выпустили из-за лимита?

– Да, это правда. Я знал об этом правиле, но оно для меня новое, к сожалению, забыл. Хорошо, что помощники мне напомнили.

  • «Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1.
  • Для столичной команды это первое поражение при Тедеско.
  • Кутепов получил травму, предположительно, задней поверхности бедра.

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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Plyash
1572894907
Вообще-то это очень важная тактическая ошибка, т.к. в зависимости от состава основы и формируется резервный состав(по количеству легионеров).
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Sergil
1572895227
Потому что только у нас такую хрень могли придумать
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ArReal
1572899027
Тедеско когда пришёл вообще загнался, сказал что вратари никакие - нужно брать хохла Лунина из Реала....До него не доходит, что на ворота лучше с рос. паспортом поставить-чем лишнее место на поле будет занимать российский дуболом...
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kolotuhink
1572899584
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bset
1572903167
Я удивляюсь с комментариев. Все дружно осуждаем этот дурацкий лимит. Но как тренер Спартака чуть не ошибся с этим конченым лимитом, так надо над ним смеяться, а не осуждать лимит. Смешные вы. У человека свои тактические задумки, а ему искуственно варианты замены обрубают.
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m40
1572932069
Ну если бы выиграли, то этл имело смысо. А так что просто проиграли, что технарь. Один хрен 0 очков. Правда разницаммячей вместо - 1 стала бы - 3
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