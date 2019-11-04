«Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что во время матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала» забыл об ограничениях, касающихся лимита на легионеров.

– Вы хотели выпустить Крала вместо Кутепова, но не выпустили из-за лимита?

– Да, это правда. Я знал об этом правиле, но оно для меня новое, к сожалению, забыл. Хорошо, что помощники мне напомнили.

«Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1.

Для столичной команды это первое поражение при Тедеско.

Кутепов получил травму, предположительно, задней поверхности бедра.

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»