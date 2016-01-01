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    «Хорошо, что помощники напомнили»: Тедеско едва не нарушил лимит на легионеров

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что во время матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала» забыл об ограничениях, касающихся лимита на легионеров.

    – Вы хотели выпустить Крала вместо Кутепова, но не выпустили из-за лимита?

    – Да, это правда. Я знал об этом правиле, но оно для меня новое, к сожалению, забыл. Хорошо, что помощники мне напомнили.

    • «Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1.
    • Для столичной команды это первое поражение при Тедеско.
    • Кутепов получил травму, предположительно, задней поверхности бедра.

    Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      kolotuhink 20 минут назад

      Договорные матчи >> black-bet.ru

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      Рейтинг: +3003

      AtticusFinch 30 минут назад

      Тедеско когда пришёл вообще загнался, сказал что вратари никакие - нужно брать хохла Лунина из Реала....До него не доходит, что на ворота лучше с рос. паспортом поставить-чем лишнее место на поле будет занимать российский дуболом...

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      Рейтинг: +1888

      Борат 30 минут назад

      тадеска - я забыл поделить поросей на боровов и хряков,
      спасибо помощникам - подсказали !

      вот умора !!!

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      Рейтинг: +68

      Каменный стояк 1 час назад

      Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что во время матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала» забыл как нужно играть в футбол.

      – Вы хотели, чтобы игроки «Спартака» играли руками, а не ногами?

      – Да, это правда. Я знал об этом правиле, но оно для меня новое, к сожалению, забыл. Хорошо, что помощники мне напомнили.

      0
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      Рейтинг: +598

      playsh > Каменный стояк 58 минут назад

      Не ошибается только тот,кто ничего не делает.

      1
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      Рейтинг: +654

      Sergil 1 час назад

      Потому что только у нас такую хрень могли придумать

      1
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      Рейтинг: +34

      Ceнит 1 час назад

      только один клуб так мог обосраться и их имя грязные бомжы

      3
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      Рейтинг: -24330

      пьяныйхоровод > Ceнит 44 минуты назад

      Уползи в свою клоаку свинота .

      1
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      Рейтинг: +34

      Ceнит > пьяныйхоровод 43 минуты назад

      ты актив или пассив?

      2
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      Рейтинг: -24330

      пьяныйхоровод > Ceнит 32 минуты назад

      Ищи себе кавалера среди своих , я натурал .

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      Рейтинг: +34

      Ceнит > пьяныйхоровод 30 минут назад

      Ты питух это же очевидно. За этот позорный клуб нормальные люди не болеют

      0
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      Рейтинг: -24330

      пьяныйхоровод > Ceнит 17 минут назад

      Тебя нюх подводит , видимо когда тебе в рот ссали в ноздри затекло .

      0
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      Рейтинг: +34

      Ceнит > пьяныйхоровод 15 минут назад

      Это твое оценочное мнение по собственному опыту? Почемы ты дёргаешься ещё? Ты актив этой петушиной банды? Вы с боратом сасетесь в засос, или сразу к делу?

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      Рейтинг: -24330

      пьяныйхоровод > Ceнит 1 минуту назад

      Судя по по твоей вони - только у тебя есть подобный опыт . Опыт твоего хавальника по знакомству с елдаками .

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      Рейтинг: +598

      playsh 1 час назад

      Вообще-то это очень важная тактическая ошибка, т.к. в зависимости от состава основы и формируется резервный состав(по количеству легионеров).

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