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    Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» дома уступил «Ювентусу»

    В 4-м туре Юношеской лиги УЕФА молодежная команда «Локомотива» проиграла «Ювентусу».

    Единственный мяч был забит после навеса с фланга, когда форвард Элиа Петрелли остался без опеки в штрафной железнодорожников и головой переправил мяч в ворота.

    Юношеская лига УЕФА. 4-й тур.

    «Локомотив» U-19 – «Ювентус» U-19 – 0:1 (0:1).

    Гол: 0:1 – Петрелли, 36.

    «Локомотив» U-19: Ботнарь, Петухов, Сильянов, Черный, Иваньков, Мухин, Шарков, Барабошкин (Файзуллин, 46; Карев, 85), Иосифов, Миронов (Черняков, 46), Сулейманов (Хлынов, 11).

    «Ювентус» U-19: Сиано, Лео, Дрэгушин, Андзолин, Леоне, Портанова, Фаджоли, Раноккия, Власенко, Абу-Техер (Франкофонте, 78), Петрелли (Сене, 81).

    Предупреждения: Миронов (33), Фаджоли (38).

    Источник: Бомбардир.ру

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