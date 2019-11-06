Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» дома уступил «Ювентусу»

6 ноября 2019, 16:53
2

В 4-м туре Юношеской лиги УЕФА молодежная команда «Локомотива» проиграла «Ювентусу».

Единственный мяч был забит после навеса с фланга, когда форвард Элиа Петрелли остался без опеки в штрафной железнодорожников и головой переправил мяч в ворота.

Юношеская лига УЕФА. 4-й тур.

«Локомотив» U-19 – «Ювентус» U-19 – 0:1 (0:1).

Гол: 0:1 – Петрелли, 36.

«Локомотив» U-19: Ботнарь, Петухов, Сильянов, Черный, Иваньков, Мухин, Шарков, Барабошкин (Файзуллин, 46; Карев, 85), Иосифов, Миронов (Черняков, 46), Сулейманов (Хлынов, 11).

«Ювентус» U-19: Сиано, Лео, Дрэгушин, Андзолин, Леоне, Портанова, Фаджоли, Раноккия, Власенко, Абу-Техер (Франкофонте, 78), Петрелли (Сене, 81).

Предупреждения: Миронов (33), Фаджоли (38).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Европа Локомотив Ювентус
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1573052953
Эх молодежь, молодежь. Чему Вас только учат ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+