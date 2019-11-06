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  • «Легенда». Зинченко отреагировал на слова Ракицкого про уход из сборной Украины

«Легенда». Зинченко отреагировал на слова Ракицкого про уход из сборной Украины

6 ноября 2019, 12:58
8

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал высказывание защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого о завершении карьеры в сборной Украины.

В комментариях к записи Ракицкого в инстаграме 22-летний хавбек написал: «Легенда».

  • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
  • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.
  • За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины


Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Украина Зенит Манчестер Сити Ракицкий Ярослав Зинченко Александр
Комментарии (8)
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Nintendo8800
1573034503
молодцы оба и зина и лысый!
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Garrincha58
1573043047
легенде уже не стоит играть в ЛЧ, не тянет
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Валерий1965
1573047235
Очень классный и умный игрок)
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Oldtrafford83
1573053112
Бомбардир,отдаю вам должное,вы конечно умеете делать заголовки к новостям)),но зачастую это некому не интересная шляпа!!!
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