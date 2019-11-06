«Легенда». Зинченко отреагировал на слова Ракицкого про уход из сборной Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал высказывание защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого о завершении карьеры в сборной Украины.

В комментариях к записи Ракицкого в инстаграме 22-летний хавбек написал: «Легенда».

Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.

После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста.

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины



