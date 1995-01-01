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    «Легенда». Зинченко отреагировал на слова Ракицкого про уход из сборной Украины

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал высказывание защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого о завершении карьеры в сборной Украины.

    В комментариях к записи Ракицкого в инстаграме 22-летний хавбек написал: «Легенда».

    • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
    • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.
    • За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста.

    Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины


    Источник: инстаграм Ярослава Ракицкого

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7594

      silver29 11 минут назад

      Ракицкого вчера игрок Лейпцига как мальчишку из ДЮСШа обошел в штрафной и красиво положил мяч мимо Кержакова.

      0
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      Рейтинг: +269

      Nintendo8800 22 минуты назад

      молодцы оба и зина и лысый!

      0
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