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Соболев – о безголевой серии: «Надеюсь, забью «Спартаку»

6 ноября 2019, 08:50
18

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев высказал мнение о своей безголевой серии, которая длится три матча подряд.

– Вы не забиваете уже три матча подряд. Есть из-за этого какая-то нервозность?

– Нет, я спокоен. Если хочешь забить очень сильно, то никогда это не получится. Мяч залетит в сетку ворот тогда, когда это будет нужно.

– Можно ли надеяться, что залетит в ворота «Спартака»?

– Очень надеюсь. У соперника сменился тренер. Появились новые эмоции и горящие глаза. Все футболисты «Спартака» хотят играть и доказывать. Нам будет очень тяжело.

  • Соболев забил 10 голов в 15 играх РПЛ.
  • Матч «Спартак» – «Крылья» пройдет 9 ноября в Москве.

Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом»

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (18)
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nik55
1573020980
губу закатай
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vladimir-7
1573022216
Саша забей пару и успокой этого дирижёра-мимика Тедеско.
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Я - легенда
1573022895
Размечтался )) Комбар будет точно рыть землю носом, чтобы доказать, что он не барахло и зря его турнули ;)
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piligrim1986
1573026380
надейся
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РМЗ
1573031668
Конечно забьешь , Спартак все раком ставят
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Волька
1573033566
РМЗ и тебя раком поставят
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Волька
1573033604
И это бревно заговорило,плохой знак
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vka1970
1573037581
Самое смешное, что в нашем состоянии нам кто угодно забить может.А может и не забить.
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Plyash
1573052438
Хотеть не вредно.Смотри,что бы хотимчики не появились на морде лица.
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АКС-74У
1573218283
Два , Саня, два!
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