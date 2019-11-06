Соболев – о безголевой серии: «Надеюсь, забью «Спартаку»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев высказал мнение о своей безголевой серии, которая длится три матча подряд.
– Вы не забиваете уже три матча подряд. Есть из-за этого какая-то нервозность?
– Нет, я спокоен. Если хочешь забить очень сильно, то никогда это не получится. Мяч залетит в сетку ворот тогда, когда это будет нужно.
– Можно ли надеяться, что залетит в ворота «Спартака»?
– Очень надеюсь. У соперника сменился тренер. Появились новые эмоции и горящие глаза. Все футболисты «Спартака» хотят играть и доказывать. Нам будет очень тяжело.
- Соболев забил 10 голов в 15 играх РПЛ.
- Матч «Спартак» – «Крылья» пройдет 9 ноября в Москве.
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Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»