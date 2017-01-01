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    Соболев – о безголевой серии: «Надеюсь, забью «Спартаку»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев высказал мнение о своей безголевой серии, которая длится три матча подряд.

    – Вы не забиваете уже три матча подряд. Есть из-за этого какая-то нервозность?

    – Нет, я спокоен. Если хочешь забить очень сильно, то никогда это не получится. Мяч залетит в сетку ворот тогда, когда это будет нужно.

    – Можно ли надеяться, что залетит в ворота «Спартака»?

    – Очень надеюсь. У соперника сменился тренер. Появились новые эмоции и горящие глаза. Все футболисты «Спартака» хотят играть и доказывать. Нам будет очень тяжело.

    • Соболев забил 10 голов в 15 играх РПЛ.
    • Матч «Спартак» – «Крылья» пройдет 9 ноября в Москве.

    Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом»

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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      Рейтинг: +3717

      nik55 55 секунд назад

      губу закатай

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