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    Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду.

    «Почему решил вызвать двух форвардов вместо трех? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодежную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», – сказал Черчесов.

    • Соболев и Эльдор Шомуродов сейчас лидируют в гонке бомбардиров РПЛ, на их счету по 10 голов.
    • Форвард «Крыльев» не забивал в последних трех матчах чемпионата.

    Новый состав сборной. Кто такой Фомин, где Соболев, почему Шунин?

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      Vis-ok 31 минуту назад

      А Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +1583

      giluxa1963 36 минут назад

      только в России лучший бомбардир чемпионата не вызывается в сборную особенно если тренер спартач

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1891

      Борат 52 минуты назад

      Соболев такое же бревно как и чалов, в прошлом туре оба в шапке-невидимке играли!
      Наверное силы берегут на АПЛ)))
      Вот умора!!!

      4
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      Рейтинг: +50

      pasha-ansh@mail.ru > Борат 33 минуты назад

      вообще то у Чалова асист

      1
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      Рейтинг: +21354

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Неужели хуже зюбы ? Борат, вот умора, да ?

      4
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