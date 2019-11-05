Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду.

«Почему решил вызвать двух форвардов вместо трех? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодежную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», – сказал Черчесов.

Соболев и Эльдор Шомуродов сейчас лидируют в гонке бомбардиров РПЛ, на их счету по 10 голов.

сейчас лидируют в гонке бомбардиров РПЛ, на их счету по 10 голов. Форвард «Крыльев» не забивал в последних трех матчах чемпионата.

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