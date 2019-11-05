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  • Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом»

Черчесов: «Почему не вызвал Соболева? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом»

5 ноября 2019, 16:43
26

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду.

«Почему решил вызвать двух форвардов вместо трех? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодежную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», – сказал Черчесов.

  • Соболев и Эльдор Шомуродов сейчас лидируют в гонке бомбардиров РПЛ, на их счету по 10 голов.
  • Форвард «Крыльев» не забивал в последних трех матчах чемпионата.

Новый состав сборной. Кто такой Фомин, где Соболев, почему Шунин?

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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giluxa1963
1572963431
только в России лучший бомбардир чемпионата не вызывается в сборную особенно если тренер спартач
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Vis-ok
1572963727
А Дзюба?
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САДЫЧОК
1572965940
Остальные проявили себя супер !...Логики -ноль !
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vmonomah17
1572966124
А Кудряшов, Семенов, Зобнин лучше себя проявили?
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РМЗ
1572967797
на скамейке в зените сидишь, 100000% будешь в сборной
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Plyash
1572968555
Не вписывается в концепцию тренера,вот и весь ответ.
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paracetamol
1572971564
Надерут тебе опу белги, тупая лысина.
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Alec7183
1572971837
Странная логика, как форварду ещё проявить себя, лучший бомбардир за пол сезона. Черчесов вообще, нап. хорошо сыграл 2 матча не показатель, но плохо показал в последних матчах не берём, как это понимать.
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Skull_Boy
1572973230
А Шунини пи_)3дец, как себя проявил
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Sviro
1573018525
Видно, что у Соболева спад. Зачем его звать? Я доверяю Черчесову.
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