Черчесов консервативен, но все равно удивляет.

РФС опубликовала состав сборной России на ближайшие матчи квалификации Евро-2020.16 и 19 ноября сборная сыграет с Бельгией и Сан-Марино.

Главная сенсация списка – Даниил Фомин из «Уфы». Парню 22 года, еще в прошлом сезоне он играл в ФНЛ, а сейчас – основной игрок «Уфы», ее лучший бомбардир. И игрок сборной.

Что за парень? Чем хорош? Как играет?

Фомин – воспитанник академии «Краснодара». Последние два сезона он отыграл в ФНЛ, в «Нижнем Новгороде». Этим летом «Краснодар» отпустил Фомина в «Уфу», продав всего за 280 тыс. евро.

В «Уфе» Фомин сразу стал основным, провел все матчи, кроме одного (был дисквалифицирован), причем в каждом отыграл без замен.

Фомин – опорный полузащитник. Обычно играет в паре с другим полузащитником, почти никогда не выполнял роль единственного опорника. Часто отдает длинные передачи, исполняет все стандарты и пенальти. За пенальти он был ответственным во всех клубах, в которых играл.

Прямо сейчас он лучший бомбардир команды (три гола). Два были забиты в контратаках, один – с пенальти. В августе Фомина признали лучшим игроком «Уфы».

Недавно в телеграм-канале Нобеля Арустамяна появилась информация, что за Фоминым следят в ЦСКА:

«Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо».

twit text — ФК УФА (@UfaFc) November 5, 2019

В сборной Фомину будет удобно хотя бы потому, что Черчесов всегда играет с парой опорников, которые хорошо обороняются, сильны в единоборствах и готовы выдержать высокий темп (Фомин как раз такой).

Хотя сам футболист, рассказывая о своих ориентирах-игроках, подчеркивает, что ценит в позиции опорника – продвижение мяча и видение поля:

«Мне очень импонирует игра Серхио Бускетса, мы с ним действуем на схожих позициях. Он незаметный, но безумно важный футболист. Хороший первый пас, почти нет потерь – он топ!

Бускетс оценивает ситуацию еще до того, как примет мяч. Он заранее знает, что будет с ним делать. Ну и техника космическая. Также анализирую игру Тони Кросса и Жоржиньо, они одни из лучших на своих позициях».

Что еще интересного в составе Черчесова?

• Из-за травмы Лунева тренер вызвал Антона Шунина. Не Сафонова, не Матвеева. А Шунина. Очень характерное решение, показывающие, что молодым вратарям пока нет места в сборной. Всем троим киперам этого вызова – минимум 32 года.

• Мы уже привыкли к этим фамилиям на скамейке, но давай подчеркнем еще раз: центральные защитники Максим Беляев и Дмитрий Чистяков в обойме сборной. Кто знает, может быть, увидим их и в основе.

• Вызов Рифата Жемалетдинова – это классно. Впервые в карьере. Рифат стабильно играет за «Локомотив», может закрыть оба фланга. И сыграть как атакующего вингера, так и по латераля в схема с тремя защитниками; он очень дисциплинированный, не брезгует много бегать и хорош в оборонительных действиях.

• Мы привыкли, что Черчесов вызывает трех нападающих. В последние время ими были Дзюба, Смолов и Комличенко. Но в прошлый раз из-за травмы Смолова вызывался Соболев. Смолов по-прежнему травмирован, а Черчесов теперь обойдется двумя нападами.

Почему нет Соболева? В последних трех матчах он не забил ни одного гола (хотя «Крылья» сами всего один мяч забили за это время). Возможно, Черчесов что-то понял о Соболеве, когда в последний раз приглашал его в команду.

Также вероятно, что в третьем нападающем на матчи с Бельгией и Сан-Марино просто нет необходимости. Дзюба в сумасшедшей форме и хочет стать лучшим бомбардиром квалификации. Тут и у Комличенко шансов мало.