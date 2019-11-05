Стадион «Краснодара» стал самым заполняемым в РПЛ. Средняя посещаемость – 29503 человека

Домашний стадион «Краснодара», по информации РПЛ, стал самой заполняемой ареной в первом круге чемпионата.

Средняя посещаемость стадиона составила 29503 человека за матч – это 83,9% от общей вместимости арены.

С 2019-го максимальная вместимость арены составляет 35179.

Стадион «Краснодар» открылся в 2016 году. Он полностью построен в на деньги бизнесмена Сергея Галицкого. По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов.

Стадион имеет категорию УЕФА 4 – стадион наивысшей категории, с правом проведения финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.