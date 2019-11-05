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  • Стадион «Краснодара» стал самым заполняемым в РПЛ. Средняя посещаемость – 29503 человека

Стадион «Краснодара» стал самым заполняемым в РПЛ. Средняя посещаемость – 29503 человека

5 ноября 2019, 18:56
25

Домашний стадион «Краснодара», по информации РПЛ, стал самой заполняемой ареной в первом круге чемпионата.

Средняя посещаемость стадиона составила 29503 человека за матч – это 83,9% от общей вместимости арены.

  • С 2019-го максимальная вместимость арены составляет 35179.
  • Стадион «Краснодар» открылся в 2016 году. Он полностью построен в на деньги бизнесмена Сергея Галицкого. По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов.
  • Стадион имеет категорию УЕФА 4 – стадион наивысшей категории, с правом проведения финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (25)
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РМЗ
1572969549
Дайте Кубани голову поднять. Вы вспомните самый посещаемый стадион в России
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mihail200606
1572971311
Ну неудивительно.. Стадион классный, атмосферный.. Да и клуб на ходу.. Че ж не посещать.. И С соседних регионов многие мотаются посмотреть..
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Serjoga
1572971385
Краснодар не играл дома в 21.30! Сыграв пару игр в это время потерял бы пару тысяч зрителей (в среднем)!
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Serjoga
1572971713
А при чем здесь % заполнения? Ну построили бы стадион на 25000 и всегда был бы полный аншлаг и 100% заполнения! В чем достижение? Краснодар на 4-м месте по посещаемости домашней арены. Вот это и есть показатель! https://www.footboom.com/russia/premier-league/attendance
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Павелий
1572974138
Подождите, в нашем чемпионате в лидерах по какому-то показателю может быть не Газп.. Зенит? =))) Непорядок. Миллер завтра же распорядится пересчитать посещаемость, чтобы у Зенита она стала 146%! =))
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geroin161
1572976143
Я думал самые посещаемые Зенит и Ростов
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