Стадион «Краснодара» стал самым заполняемым в РПЛ. Средняя посещаемость – 29503 человека

А при чем здесь % заполнения? Ну построили бы стадион на 25000 и всегда был бы полный аншлаг и 100% заполнения! В чем достижение? Краснодар на 4-м месте по посещаемости домашней арены. Вот это и есть показатель! https://www.footboom.com/russia/premier-league/attendance
Домашний стадион «Краснодара», по информации РПЛ, стал самой заполняемой ареной в первом круге чемпионата.
Средняя посещаемость стадиона составила 29503 человека за матч – это 83,9% от общей вместимости арены.
- С 2019-го максимальная вместимость арены составляет 35179.
- Стадион «Краснодар» открылся в 2016 году. Он полностью построен в на деньги бизнесмена Сергея Галицкого. По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов.
- Стадион имеет категорию УЕФА 4 – стадион наивысшей категории, с правом проведения финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 5, 2019