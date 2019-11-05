Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Стадион «Краснодара» стал самым заполняемым в РПЛ. Средняя посещаемость – 29503 человека

    Домашний стадион «Краснодара», по информации РПЛ, стал самой заполняемой ареной в первом круге чемпионата.

    Средняя посещаемость стадиона составила 29503 человека за матч – это 83,9% от общей вместимости арены.

    • С 2019-го максимальная вместимость арены составляет 35179.
    • Стадион «Краснодар» открылся в 2016 году. Он полностью построен в на деньги бизнесмена Сергея Галицкого. По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов.
    • Стадион имеет категорию УЕФА 4 – стадион наивысшей категории, с правом проведения финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

    Источник: твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7998

      Serjoga 16 минут назад

      А при чем здесь % заполнения? Ну построили бы стадион на 25000 и всегда был бы полный аншлаг и 100% заполнения! В чем достижение? Краснодар на 4-м месте по посещаемости домашней арены. Вот это и есть показатель! https://www.footboom.com/russia/premier-league/attendance

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7998

      Serjoga 21 минуту назад

      Краснодар не играл дома в 21.30! Сыграв пару игр в это время потерял бы пару тысяч зрителей (в среднем)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6084

      mihail200606 22 минуты назад

      Ну неудивительно.. Стадион классный, атмосферный.. Да и клуб на ходу.. Че ж не посещать.. И С соседних регионов многие мотаются посмотреть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      РМЗ 52 минуты назад

      Дайте Кубани голову поднять. Вы вспомните самый посещаемый стадион в России

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +955

      Argon > РМЗ 35 минут назад

      Уже врятли.
      Нет хозяина - нет команды!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6084

      mihail200606 > РМЗ 24 минуты назад

      Как бы ни жалко было такой клуб с историей, но навряд ли быстро и серьёзно поднимется.. Если только шейхи или китайцы не купят.. Но это из области фантастики..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74352
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru