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  • Егоров: «Почему Азмуна должны были удалить? Шипами в ногу? Бывает. Игрок пытался сыграть в мяч»

Егоров: «Почему Азмуна должны были удалить? Шипами в ногу? Бывает. Игрок пытался сыграть в мяч»

5 ноября 2019, 13:37
64

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал нарушение форварда «Зенита» Сердара Азмуна в начале матча с ЦСКА (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Почему он должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает. Калошин вчера объяснял эти моменты. Но должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их.

Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания. Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать желтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло.

На ЦСКА – «Краснодар» Ахметов так же задел игрока соперника, но был умысел. Шипы – это не всегда красная. Тем более в эпизоде с Обляковым, игрок ЦСКА сразу встал и разыграл мяч», – сказал Егоров.

Вилков решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать желтую», – сказал Егоров.

Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

Азмуна должны были удалить два раза. Итог: одна желтая

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Азмун Сердар Егоров Александр Вилков Михаил
Комментарии (64)
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absent32
1572952821
а почему у нас Егоров глава департамента судейства РФС? -А потому что он всему находит оправдания в свою защиту в первую очередь!!!
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InterMilLano1908
1572952995
Перевозить команды в чемпионат Греции условный и оставить синит и его дочерние компании в РПЛ, матч тв будет говорить какой дзюпа молодец и вообще только Месси круче него... Почему же Федотову выключили микрофон когда он начал говорить что там красная? Газпрём молодцы, страну обворорывают и бомжи рады, уууу какие мы сильные! Тратим по 100мультов на трансферы и даже из группы выйти не можем... А да раз вышли, круто с такими то вложениями это уровень... Спартак и ЦСКА до 1/4 доходили хотя бы
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InterMilLano1908
1572953549
А не сделать ли всем клубам(кроме синита) проверку? Отдать видео матча с ЦСКА и вот эпизод с Луценко арбитрам ФИФА, которые выскажут свое мнение и сравним с Егоровым и его стандартами. Мол если фол на Красную, но это 7 минута то это не красная и тп.

Бомжы которые не согласны напишу сотый раз Монако-Лион начало матча удаление Фабрегаса идентичный случай как у Азмуна, так там красная ему еще и дисквалификацию на 3 матча дали.

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kolyma999
1572953945
Интересно,а если с ноги да в голову?Ну не попал по мячу но ведь старался!?Совсем мр..зи оборзели,на любой беспредел готова отмаза.
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bset
1572953981
А Бийолу за что вторая желтая? Он же пытался сыграть в мяч. Только в отличие от Азмуна он только по воздуху шипами провел. Клоун...
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Зенит77
1572956277
Там ничего не было на красную, обьясняли уже, против Зенита так играют постоянно, но толпа неврастенников не уймётся
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Зенит77
1572956379
ЦСКА играло слабее и грязно : нарушала правила чаще и очевиднее
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david17
1572957231
егоров ты клоун))
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Ubuntu
1572959770
Что за двойные стандарты? Бийол в моменте с удалением тоже играл в мяч.
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Мага 13
1572961185
после таких слов Егорова хочется ушатать ему шипами по ипалу. а если станет возмущаться, сказать, мол, да ладно, че ты, бывает, это же пограничная ситуация, я же тебе без агрессии, без грубости всёк)
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