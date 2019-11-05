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    Егоров: «Почему Азмуна должны были удалить? Шипами в ногу? Бывает. Игрок пытался сыграть в мяч»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал нарушение форварда «Зенита» Сердара Азмуна в начале матча с ЦСКА (1:1) в 15-м туре РПЛ.

    «Почему он должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает. Калошин вчера объяснял эти моменты. Но должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их.

    Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания. Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать желтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло.

    На ЦСКА – «Краснодар» Ахметов так же задел игрока соперника, но был умысел. Шипы – это не всегда красная. Тем более в эпизоде с Обляковым, игрок ЦСКА сразу встал и разыграл мяч», – сказал Егоров.

    Вилков решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать карточку не стоит. По моему мнению, нужно было показать желтую», – сказал Егоров.

    Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА на хорошем уровне. Некоторые моменты преподнесены общественности не в том формате»

    Азмуна должны были удалить два раза. Итог: одна желтая

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии68
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      Рейтинг: +7487

      silver29 1 минуту назад

      Пи... пец когда такое плетет Глава департамента судейства РФС ((((, у этого чемпионата нет будущего (((((((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: -55

      Вальдемар IV 1 минуту назад

      ахметова не удалили по этой же причине потому что там было газовое судейство, рука помощи типа, чтобы краснодар высадить

      0
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      Рейтинг: +2173

      Ruryu 4 минуты назад

      Пипец! Наверное,в советской пивной,выражались культурнее.... людиии,вы че об одном и том же,собачитесь 4 день? Такое ощущение,что малолетки пытаются доказать друг другу,что они круче ругаются.. ладно,в день матча-эмоции,обиды,недовольства. Но ведь,все,матч кончился,очки прописаны. Че орать?

      0
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      Рейтинг: +78

      david17 17 минут назад

      егоров ты клоун))

      3
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      Рейтинг: +58

      Зенит77 31 минуту назад

      ЦСКА играло слабее и грязно : нарушала правила чаще и очевиднее

      -3
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      Рейтинг: +58

      Зенит77 33 минуты назад

      Там ничего не было на красную, обьясняли уже, против Зенита так играют постоянно, но толпа неврастенников не уймётся

      -3
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      Рейтинг: +6340

      FanatSerj 1 час назад

      "Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло."

      в этом и проблема, сам же говоришь, дал бы два раза желтую, никто бы ничего не сказал. А то по такой логике тогда и Бийола надо было не удалять. Тут важна последовательность судьи хотя бы в одном матче. А то тут он две желтые без проблем и за меньшее выдает, а Азмун как будто Бердыевым помазан и ему нельзя желтые давать ))

      3
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      Рейтинг: +1719

      I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Если бы это было сказано в процессе диалога, то можно было бы его сразу спросить - "ты дурак или да"...

      1
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      Рейтинг: +45

      GarryD 1 час назад

      Да господа и вы ту даже! То заголовок, то текст меняем. Раз уж не можете про футбол нормально, то давайте опять про голубых каких-нибудь. Сайт совсем скатился...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +759

      spam2009 1 час назад

      Пытался???, слышишь Карл!!!, пытался. А по итогу чуть 2 чувакам ноги не сломал. Да и попыток то особо не было, особенно Облякову.

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