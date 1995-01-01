Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Агент Бабаев: «Я привозил Капелло в Россию на переговоры. Помогал «Анжи» – там мог оказаться Снейдер, еще были разговоры по Роналдиньо»

    Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о работе с футбольными тренерами и игроками.

    – Бывают случаи, когда хоккейные агенты проникают в шоу-бизнес: Андрей Мухачев – концертный директор Полины Гагариной, в 80-х Серж Левин возил в Америку советских артистов. Вам предлагали зайти на эту территорию?

    – Да, там и деньги совершенно другие – намного больше. Это так же, как мне предлагали зайти в футбол много раз. Я мог зайти.

    – Вы же Капелло привозили?

    – Я общался с ним и привозил его – хотя кто-то уверял, что это не я был. Но у меня – вся переписка с ним, я помогал в этом контракте; просто окончательный документ подписывал его сын и Элизабет, девушка из Англии. Но уговаривал приехать его в Россию на переговоры именно я – тогда еще был итальянский агент, ныне покойный, который свел меня с Фабио.

    Помогал «Анжи» в свое время – там мог оказаться Уэсли Снейдер. И были еще разговоры по Роналдиньо. Но в футболе совсем другое – пока я не готов пойти в футбол, хотя не исключаю, что какими-то трансферами отмечусь – может, даже в ближайшее время, кто знает. А вот шоу-бизнес все же не моя тема, я туда не пойду, – сказал Бабаев.

    • Фабио Капелло тренировал сборную России в 2012-2015 годах.
    • Шуми Бабаев представляет интересы многих известных хоккеистов, среди которых Илья Сорокин (ЦСКА), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба – «Вашингтон»), Валерий Ничушкин («Колорадо»).

    Источник: Блог «Руд Буллит» на Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2732

      InterMilLano1908 5 минут назад

      Жаль что с улыбастиком не получилось, уверен что мы все бы получили удовольствие от его игры в РПЛ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74351
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru