Агент Бабаев: «Я привозил Капелло в Россию на переговоры. Помогал «Анжи» – там мог оказаться Снейдер, еще были разговоры по Роналдиньо»

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о работе с футбольными тренерами и игроками.

– Бывают случаи, когда хоккейные агенты проникают в шоу-бизнес: Андрей Мухачев – концертный директор Полины Гагариной, в 80-х Серж Левин возил в Америку советских артистов. Вам предлагали зайти на эту территорию?

– Да, там и деньги совершенно другие – намного больше. Это так же, как мне предлагали зайти в футбол много раз. Я мог зайти.

– Вы же Капелло привозили?

– Я общался с ним и привозил его – хотя кто-то уверял, что это не я был. Но у меня – вся переписка с ним, я помогал в этом контракте; просто окончательный документ подписывал его сын и Элизабет, девушка из Англии. Но уговаривал приехать его в Россию на переговоры именно я – тогда еще был итальянский агент, ныне покойный, который свел меня с Фабио.

Помогал «Анжи» в свое время – там мог оказаться Уэсли Снейдер. И были еще разговоры по Роналдиньо. Но в футболе совсем другое – пока я не готов пойти в футбол, хотя не исключаю, что какими-то трансферами отмечусь – может, даже в ближайшее время, кто знает. А вот шоу-бизнес все же не моя тема, я туда не пойду, – сказал Бабаев.