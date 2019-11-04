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  • Агент Бабаев: «Я привозил Капелло в Россию на переговоры. Помогал «Анжи» – там мог оказаться Снейдер, еще были разговоры по Роналдиньо»

Агент Бабаев: «Я привозил Капелло в Россию на переговоры. Помогал «Анжи» – там мог оказаться Снейдер, еще были разговоры по Роналдиньо»

4 ноября 2019, 15:23
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о работе с футбольными тренерами и игроками.

– Бывают случаи, когда хоккейные агенты проникают в шоу-бизнес: Андрей Мухачев – концертный директор Полины Гагариной, в 80-х Серж Левин возил в Америку советских артистов. Вам предлагали зайти на эту территорию?

– Да, там и деньги совершенно другие – намного больше. Это так же, как мне предлагали зайти в футбол много раз. Я мог зайти.

– Вы же Капелло привозили?

– Я общался с ним и привозил его – хотя кто-то уверял, что это не я был. Но у меня – вся переписка с ним, я помогал в этом контракте; просто окончательный документ подписывал его сын и Элизабет, девушка из Англии. Но уговаривал приехать его в Россию на переговоры именно я – тогда еще был итальянский агент, ныне покойный, который свел меня с Фабио.

Помогал «Анжи» в свое время – там мог оказаться Уэсли Снейдер. И были еще разговоры по Роналдиньо. Но в футболе совсем другое – пока я не готов пойти в футбол, хотя не исключаю, что какими-то трансферами отмечусь – может, даже в ближайшее время, кто знает. А вот шоу-бизнес все же не моя тема, я туда не пойду, – сказал Бабаев.

  • Фабио Капелло тренировал сборную России в 2012-2015 годах.
  • Шуми Бабаев представляет интересы многих известных хоккеистов, среди которых Илья Сорокин (ЦСКА), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба – «Вашингтон»), Валерий Ничушкин («Колорадо»).

Источник: Блог «Руд Буллит» на Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Анжи Роналдиньо Снейдер Уэсли Капелло Фабио
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1572873756
Жаль что с улыбастиком не получилось, уверен что мы все бы получили удовольствие от его игры в РПЛ...
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