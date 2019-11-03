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    Балотелли: «Позор «людям», кричавшим в мой адрес, имитируя обезьян»

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями в свой адрес во время матча 11-го тура Серии А против «Вероны».

    «Я благодарен всем своим коллегам на поле и за его пределами за солидарность и болельщикам – за ваши послания. Спасибо от всего сердца. Вы доказали, что вы настоящие люди, в отличие от тех, кто отрицает очевидное», – написал Балотелли в инстаграме.

    В комментариях к своему посту футболист добавил: «Позор вам, «людям» на фанатской трибуне, кто кричал в мой адрес, имитируя обезьян. Позор. Позор за то, что вы делали это в присутствии своих детей, жен, родителей и друзей. Позор».

    • На 9-й минуте матча Балотелли запустил мяч на трибуны, после чего хотел покинуть поле.
    • Причина такого поступка итальянца – расистские оскорбления фанатов.
    • Форварда уговорили продолжить встречу и он забил единственный гол «Брешии».

    text

    Публикация от text (@mb459)

    Источник: Инстаграм Марио Балотелли

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