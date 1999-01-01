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    Карпин: «У «Ростова» как не было целей на сезон, так и нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что у его команды по-прежнему нет никаких конкретных целей на текущий сезон.

    «Для меня неожиданно то, что «Ростов» после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном.

    Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата», – сказал Карпин.

    • В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» упустил победу над «Краснодаром».
    • Команда Карпина вела со счетом 2:0 к 93-й минуте, но в итоге встреча завершилась вничью – 2:2.
    • «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков.

    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      arrivalgist 19 минут назад

      Ну вооще-то правильный настрой... коли правду рунаешь))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11155

      Garrincha58 24 минуты назад

      на следующий год уйдут Шомуродов и Норманн Чистяков Бабурин в аренде может ещё кто покинет команду а если попадут в ЛЕ то будет как с Арсеналом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3936

      paracetamol 28 минут назад

      Не ври, Валера, сам себе не ври!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 28 минут назад

      нет клубов в нашем чемпе, любителей атак,
      закономерный результат - победы карпов, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1662

      knikos 29 минут назад

      Карпин в своём стиле. Неужели о призах и Европе не думает ? Скромничает ? Для чего тогда такую хорошую команду построил ? Просто так ? Для красивого атакующего футбола ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6548

      батог > knikos 15 минут назад

      Временами вполне !

      0
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      Рейтинг: +800

      латунный 40 минут назад

      от матча к матчу а весной посмотрим

      2
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    • ...
      Рейтинг: +176

      tushkanlz 57 минут назад

      При общей стоимости 39,68 Млн € - очень достойный результат.

      3
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      Рейтинг: +21275

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Молодцы, поднимайтесь выше.

      2
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