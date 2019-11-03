Карпин: «У «Ростова» как не было целей на сезон, так и нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что у его команды по-прежнему нет никаких конкретных целей на текущий сезон.

«Для меня неожиданно то, что «Ростов» после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном.

Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата», – сказал Карпин.

В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» упустил победу над «Краснодаром».

Команда Карпина вела со счетом 2:0 к 93-й минуте, но в итоге встреча завершилась вничью – 2:2.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков.

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте