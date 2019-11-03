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Карпин: «У «Ростова» как не было целей на сезон, так и нет»

3 ноября 2019, 20:53
41

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что у его команды по-прежнему нет никаких конкретных целей на текущий сезон.

«Для меня неожиданно то, что «Ростов» после 15 туров идет на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чем-то конкретном.

Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата», – сказал Карпин.

  • В матче 15-го тура РПЛ «Ростов» упустил победу над «Краснодаром».
  • Команда Карпина вела со счетом 2:0 к 93-й минуте, но в итоге встреча завершилась вничью – 2:2.
  • «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков.

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (41)
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tushkanlz
1572804366
При общей стоимости 39,68 Млн € - очень достойный результат.
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латунный
1572805412
от матча к матчу а весной посмотрим
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Garrincha58
1572806338
на следующий год уйдут Шомуродов и Норманн Чистяков Бабурин в аренде может ещё кто покинет команду а если попадут в ЛЕ то будет как с Арсеналом
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Muboraksho
1572808528
А не обидно ли будет за без цельно прожитый год... Цель у Ростова и у Вас выиграть и стат чемпионами. Карпин не Карпин если он об этом не думает. Карпин самый лучший тренер среди всех тренеров РПЛ.
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_Marqella_
1572809133
Кубок слили, у Краснодара не выиграли....всё плохо...)))
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мы_не_рабы
1572810615
Карпуша как всегда лукавит. Цель Ростова - обеспечить себе спокойную жизнь весной, когда можно спокойно, ни чём не думая, собирать деньги. Как с лидеров, так и с аутсайдеров.
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JTherry
1572812982
Валерий Георгиевич со злости такое высказал: прос...ать почти выигранный матч за минуту до окончания из-за потери концентрации... и не такое скажешь после такого фиаско!
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kliker
1572824383
Сейчас посмотрел последние 6 минут, 89-95. Команда Ростова пинает мячи за спины защитникам Краснодара на выбегающего нападающего, как будто они проигрывают и им надо отыгрываться, вместо перепасовки, контроля мяча. Вратарь пинает мяч в борьбу, защитники не остаются около ворот, чтобы подобрать мяч и опять же не отдавать его сопернику. Мне не понравилась игра ростовчан, так не должна играть команда при выигрыше 2-0, 2-1 в концовке матча. Это явный косяк тренера, который не выработал до автоматизма работу команды при выигрыше в конце матча, когда сил уже мало. Но я уже знал результат и ждал голов и смотрел на Ростов, как он умудрился отдать выигрыш за три минуты, с 92 по 95 ))).
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subbotaspartak
1572841274
Правильно. Главная цель - играть в футбол. Валера не балабол.
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Рубинище
1572852822
Ростов задачу попадания в евро кубки выполняет. а Карпин всеми силами старается оградить команду от инфо. шума. и правильно делает. Мамаев скоро усилит, может ещё кого привезут-это просто необходимость если будут играть на 2-3 турнира.
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