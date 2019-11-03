Геркус – о фотографии ноги Облякова: «Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением относительно эпизода с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.

«Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча. К сожалению. Такой вид спорта. Дырки удостоверяют только то, что один игрок попал другому шипами по ноге. Намеренно он это делал или нет – что и составляет предмет нарушения, карающегося красной – решает судья. Судья посчитал, что нет, не намеренно», – написал Геркус в своем твиттере.

На 7-й минуте встречи «Зенит» – ЦСКА (1:1) Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия.

В результате стыка на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны

Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна