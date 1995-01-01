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    Геркус – о фотографии ноги Облякова: «Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением относительно эпизода с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.

    «Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча. К сожалению. Такой вид спорта. Дырки удостоверяют только то, что один игрок попал другому шипами по ноге. Намеренно он это делал или нет – что и составляет предмет нарушения, карающегося красной – решает судья. Судья посчитал, что нет, не намеренно», – написал Геркус в своем твиттере.

    • На 7-й минуте встречи «Зенит» – ЦСКА (1:1) Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия.
    • В результате стыка на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны

    Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14697

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Всем давно известно кто такой Геркус и какой он.

      1
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      Рейтинг: +21260

      gol_kak_sokol > DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      От герпеса газом пахнуло.

      0
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      Рейтинг: +18653

      VVM1964 1 час назад

      Да - фото не удивило , удивило отсутствие наказания за это и другие нарушения (((

      2
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      Рейтинг: +3572

      порт 1 час назад

      Кони этот костыль уже четвёртый год показывают.

      1
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      Рейтинг: +544

      Давид59 1 час назад

      Все болелы ЦСКА на это нарушение Вилкова мордой тыкают. Жёлтая, никак не красная. По игре ЦСКА был никакой. Что тут на Вилкове отыгрываться. Гол создали себе сами - Караваев и Ракицкий не решили кому из них выбить мяч - вот и вся "заслуга" Влашича.

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      Рейтинг: +1630

      river31 > Давид59 39 секунд назад

      В принципе и Зеня никакой был по игре. Случайный гол Ерохина

      0
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      Рейтинг: +1592

      Томик 1 час назад

      Геркусу, похоже, лавры Червиченко спать спокойно не дают.

      2
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      Рейтинг: +42

      Зенит77 1 час назад

      Спасибо, есть действительно, это контактный вид спорта, почему за фол на Мамане ни кого не удалили , когда он пулучил травму в Питере ?

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