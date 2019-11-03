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  • Геркус – о фотографии ноги Облякова: «Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча»

Геркус – о фотографии ноги Облякова: «Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча»

3 ноября 2019, 16:22
18

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением относительно эпизода с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.

«Такое есть в каждой раздевалке после каждого матча. К сожалению. Такой вид спорта. Дырки удостоверяют только то, что один игрок попал другому шипами по ноге. Намеренно он это делал или нет – что и составляет предмет нарушения, карающегося красной – решает судья. Судья посчитал, что нет, не намеренно», – написал Геркус в своем твиттере.

  • На 7-й минуте встречи «Зенит» – ЦСКА (1:1) Азмун ударил Облякова шипами в район ахиллового сухожилия.
  • В результате стыка на ноге хавбека ЦСКА проявились две раны

Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

Источник: твиттер Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Азмун Сердар Обляков Иван Геркус Илья
Комментарии (18)
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Зенит77
1572787881
Спасибо, есть действительно, это контактный вид спорта, почему за фол на Мамане ни кого не удалили , когда он пулучил травму в Питере ?
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Томик
1572788032
Геркусу, похоже, лавры Червиченко спать спокойно не дают.
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Давид59
1572788535
Все болелы ЦСКА на это нарушение Вилкова мордой тыкают. Жёлтая, никак не красная. По игре ЦСКА был никакой. Что тут на Вилкове отыгрываться. Гол создали себе сами - Караваев и Ракицкий не решили кому из них выбить мяч - вот и вся "заслуга" Влашича.
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порт
1572788752
Кони этот костыль уже четвёртый год показывают.
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VVM1964
1572789187
Да - фото не удивило , удивило отсутствие наказания за это и другие нарушения (((
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DOCTOR PENALTY
1572789555
Всем давно известно кто такой Геркус и какой он.
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Lester84
1572795102
Надо видимо для следственного эксперимента попросить Азмуна также костыльнуть Геркуса, тогда может перестанет херню нести
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Владислав Vlad
1572798792
Намеренно он это делал или нет – что и составляет предмет нарушения, карающегося красной – решает судья. Вот такие люди сидят в кабинетах и не знают правил.))) А красные карточки только за намеренность дают???)))
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sochi-2013
1572798997
Азмуну повезло, что братья играть закончили, а то, в ответном матче, он или не вышел бы, или его унесли бы.
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ALEX ML
1572816349
Видимо им тексты раздали о чём говорить
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