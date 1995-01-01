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    Кучаев: «После удаления пришлось перестраиваться и думать об обороне»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал ничейный исход матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог для нас. Понятно, что после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне. Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.

    Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача – принести максимальную пользу команде за то время, которое нахожусь на поле, независимо от того играю я с первых минут или выхожу на замену», – заявил футболист.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2718

      InterMilLano1908 39 минут назад

      Это жаль костя не забил... Позор зиниту,дзюпа просто петух, вчера увидели его настоящее лицо

      0
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      Рейтинг: +3930

      paracetamol 1 час назад

      Можно подумать, что до удаления ты думал об атаке?

      -1
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      Рейтинг: +5341

      Агасфер 1 час назад

      Забивать,сынок,надо было.В меньшинстве много моментов не бывает.Это только медвеДюки могут говорить,что ЦСКА должен был вдесятером играть с ними в открытый футбол,и гордятся своей вчерашней игрой.А по мне,так подобная игра называется -"ФУТБОЛЬНЫЙ ОНАНИЗМ с использованием контрацептива".Да и тот некачественным оказался-с одной дыркой.Видимо,на "свечном заводике" группен-руководителя А.Миллера изготовили.

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