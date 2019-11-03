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  • Кучаев: «После удаления пришлось перестраиваться и думать об обороне»

Кучаев: «После удаления пришлось перестраиваться и думать об обороне»

3 ноября 2019, 11:14
6

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал ничейный исход матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог для нас. Понятно, что после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне. Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.

Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача – принести максимальную пользу команде за то время, которое нахожусь на поле, независимо от того играю я с первых минут или выхожу на замену», – заявил футболист.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кучаев Константин
Комментарии (6)
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Агасфер
1572770982
Забивать,сынок,надо было.В меньшинстве много моментов не бывает.Это только медвеДюки могут говорить,что ЦСКА должен был вдесятером играть с ними в открытый футбол,и гордятся своей вчерашней игрой.А по мне,так подобная игра называется -"ФУТБОЛЬНЫЙ ОНАНИЗМ с использованием контрацептива".Да и тот некачественным оказался-с одной дыркой.Видимо,на "свечном заводике" группен-руководителя А.Миллера изготовили.
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paracetamol
1572771471
Можно подумать, что до удаления ты думал об атаке?
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InterMilLano1908
1572773565
Это жаль костя не забил... Позор зиниту,дзюпа просто петух, вчера увидели его настоящее лицо
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TOL47
1572778214
Ну так разве не ты убегал получив подарок от Сантоса?но не смог чуток промедлил и от защитника в Кержа.
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Бриг
1572778817
Ничья для вас - счастье. Забили случайный гол и щеки надувают. Странные
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