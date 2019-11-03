Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал высказывание агента Олега Артемова о сотрудничестве с капитаном сборной России.

«Если честно, я удивляюсь и поражаюсь насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017/18 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты от меня отвернулись. Еще и сразу предложили в «Зенит» на мое место другого игрока.

К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя все хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всем готовеньком. А когда проблемы – исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моем случае. После чего перестал с ними общаться.

Был ли китайский вариант? Если вы о том, что мне его предлагали от Артемова, то это вообще смешно слышать. Туда я и сам мог поехать, без всяких агентов. Но тут, как только появилась возможность заработать на этом варианте, товарищи снова появились. Звонили очень часто. При этом я обиды не держал, никого не обижал, а просто сказал – спасибо, разберусь в этой ситуации сам.

Кстати, с товарищем Артемовым лично дел практически не имел – со мной другой человек в основном разговаривал. Максимум видел их вместе. Так что не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал», – заявил футболист.

