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  • Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал»

Дзюба: «Не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал»

3 ноября 2019, 09:02
26

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал высказывание агента Олега Артемова о сотрудничестве с капитаном сборной России.

«Если честно, я удивляюсь и поражаюсь насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017/18 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты от меня отвернулись. Еще и сразу предложили в «Зенит» на мое место другого игрока.

К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя все хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всем готовеньком. А когда проблемы – исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моем случае. После чего перестал с ними общаться.

Был ли китайский вариант? Если вы о том, что мне его предлагали от Артемова, то это вообще смешно слышать. Туда я и сам мог поехать, без всяких агентов. Но тут, как только появилась возможность заработать на этом варианте, товарищи снова появились. Звонили очень часто. При этом я обиды не держал, никого не обижал, а просто сказал – спасибо, разберусь в этой ситуации сам.

Кстати, с товарищем Артемовым лично дел практически не имел – со мной другой человек в основном разговаривал. Максимум видел их вместе. Так что не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал», – заявил футболист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (26)
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Garrincha58
1572762077
слишком много внимания проявляет пресса к этому никчёмному футболёру
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С-Пб on-line
1572766363
Да по х ер на него, ты двушку должен был вчера оформлять коням, вот что ты должен делать
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Dellleone
1572768006
Деревянное просто гов$ ще!
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woyser
1572770437
Многословие в прессе любого спортсмена, первый признак начала конца его спортивной состоятельности. А Артёмки уж через чур много стало.
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Агасфер
1572771197
Подобное притягивает подобное,как говаривали древние.Артём-Артёмов-пудель Артемон...
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paracetamol
1572771566
Все агенты - г-но!
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giluxa1963
1572773390
Дзюба пахарь и единственный клуб где это не поняли это свинарник
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Давид59
1572776833
Есть агент. Есть футболист. Если их видение продолжения карьеры совпадает, то они сотрудничают. Да - да. Нет - нет. Совесть тут никогда рядом не стояла.
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DOCTOR PENALTY
1572780439
Уж лучше бы он уехал в Китай.
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johnny983
1572784437
Наверное, это тот же вымышленный мир, где остался "ботинок" Хрущёва и Кадиллак Кеннеди))
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