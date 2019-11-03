Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-агент Дзюбы: «У меня было предложение для Артема из Китая, предлагали зарплату в 7 миллионов»

Экс-агент Дзюбы: «У меня было предложение для Артема из Китая, предлагали зарплату в 7 миллионов»

3 ноября 2019, 08:47
4

Футбольный агент Олег Артемов рассказал о работе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после ЧМ-2018. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро.

Причем он сделал заявление – китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел – он от многих ушел. Дзюба считает, что все российские агенты – это зло. А европейские агенты – добро», – рассказал Артемов.

  • В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Зенит» 15 матчей, забил девять мячей и сделал девять голевых передач.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
orein51
1572762234
Если честно, я удивляюсь и поражаюсь насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи.
Ответить
Волька
1572762502
Только в Китай,что бы стоял на поле как дерево
Ответить
Plyash
1572767920
Лучше в Японию пусть едет,там ему все по пупок будут.
Ответить
paracetamol
1572771640
Дзюба считает, что все российские агенты – это зло, и правильно делает!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+