Экс-агент Дзюбы: «У меня было предложение для Артема из Китая, предлагали зарплату в 7 миллионов»

Футбольный агент Олег Артемов рассказал о работе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после ЧМ-2018. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро.

Причем он сделал заявление – китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел – он от многих ушел. Дзюба считает, что все российские агенты – это зло. А европейские агенты – добро», – рассказал Артемов.