Экс-агент Дзюбы: «У меня было предложение для Артема из Китая, предлагали зарплату в 7 миллионов»

Только в Китай,что бы стоял на поле как дерево
Футбольный агент Олег Артемов рассказал о работе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после ЧМ-2018. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Причем он сделал заявление – китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел – он от многих ушел. Дзюба считает, что все российские агенты – это зло. А европейские агенты – добро», – рассказал Артемов.
- В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Зенит» 15 матчей, забил девять мячей и сделал девять голевых передач.