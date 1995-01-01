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    Экс-агент Дзюбы: «У меня было предложение для Артема из Китая, предлагали зарплату в 7 миллионов»

    Футбольный агент Олег Артемов рассказал о работе с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после ЧМ-2018. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро.

    Причем он сделал заявление – китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел – он от многих ушел. Дзюба считает, что все российские агенты – это зло. А европейские агенты – добро», – рассказал Артемов.

    • В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Зенит» 15 матчей, забил девять мячей и сделал девять голевых передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      Волька 1 час назад

      Только в Китай,что бы стоял на поле как дерево

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      Рейтинг: +17

      orein51 1 час назад

      Если честно, я удивляюсь и поражаюсь насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи.

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