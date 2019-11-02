Дзюба: «ЦСКА приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Честно говоря, не удовлетворены игрой. Сегодня была полностью доминация наша даже до удаления, но, к сожалению, мы свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. Такой гол обидный вообще, выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших таких зубров, можно сказать.

Такое бывает. Надеюсь, этого не повторится, но в целом полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной, у них был план не проиграть. В принципе, их можно поздравить, они действительно сражались, хорошо цеплялись впереди, но мы скорее потеряли очки, чем приобрели», – сказал Дзюба.

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