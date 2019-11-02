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    Дзюба: «ЦСКА приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Честно говоря, не удовлетворены игрой. Сегодня была полностью доминация наша даже до удаления, но, к сожалению, мы свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. Такой гол обидный вообще, выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших таких зубров, можно сказать.

    Такое бывает. Надеюсь, этого не повторится, но в целом полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной, у них был план не проиграть. В принципе, их можно поздравить, они действительно сражались, хорошо цеплялись впереди, но мы скорее потеряли очки, чем приобрели», – сказал Дзюба.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12218

      bset 23 минуты назад

      Зенит пришел не в футбол играть, а судей покупать. Вот, о чем нужно в первую очередь говорить.

      5
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol 25 минут назад

      Травильно, Тёма, совсем позорные.

      0
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      Рейтинг: +1697

      Derzkiy1 33 минуты назад

      Такую чепуху сказал , бревнище сегодня играл так как он должен играть ! А вы обосрались со своим вилковым ....

      0
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      Рейтинг: +9496

      vka1970 44 минуты назад

      ЦСКА наверно сгрудившись у своих ворот прямо из своей штрафной Вам гол заколотил и ещё имел как минимум пару моментов счёт увеличить.Врал бы ты деревянный, да не завирался.Вас спас судья от домашнего поражения скотина ты безрогая.

      8
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      Рейтинг: +2669

      +50/-50 45 минут назад

      - "...мы свои моменты не забили, в том числе и я".
      Нападающий должен забивать. Не ныть, а забивать.

      4
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      Рейтинг: +618

      afw13 45 минут назад

      Дзюба, да вы стыд потеряли, про очко вообще молчу... так по-хамски играть против соперников при полном попустительстве этого чмыpя Вилкова... я понимаю игра не пошла, не всё получалось в атаке, но это уже перебор, с таким количеством грубых нарушений в лиге чемпионов вы бы наверно ввосьмером заканчивали матч.

      9
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      Рейтинг: +3926

      paracetamol > afw13 24 минуты назад

      Ваш Биёол вообще скотина!

      0
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      Рейтинг: +351

      СвинкаСправедливости 45 минут назад

      Да он бы вас ещё и победил с адекватным судейством. Но Зенит снова собрал всю шайку во главе с Вилковым.

      5
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      Рейтинг: +5327

      Агасфер 57 минут назад



      "И первая красная карточка, и вторая должны были быть, - передает слова Хусаинова ... - В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа. В концовке был точно такой же эпизод, хамский, - заявил он. - Азмун заслуживал только красной карточки. Это подчеркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча".

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