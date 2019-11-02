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  • Дзюба: «ЦСКА приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной»

Дзюба: «ЦСКА приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной»

2 ноября 2019, 22:25
32

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Честно говоря, не удовлетворены игрой. Сегодня была полностью доминация наша даже до удаления, но, к сожалению, мы свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. Такой гол обидный вообще, выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших таких зубров, можно сказать.

Такое бывает. Надеюсь, этого не повторится, но в целом полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной, у них был план не проиграть. В принципе, их можно поздравить, они действительно сражались, хорошо цеплялись впереди, но мы скорее потеряли очки, чем приобрели», – сказал Дзюба.

РПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

Семак: «Зенит играл гораздо лучше ЦСКА и должен был выигрывать»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (32)
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Агасфер
1572722872
"И первая красная карточка, и вторая должны были быть, - передает слова Хусаинова ... - В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа. В концовке был точно такой же эпизод, хамский, - заявил он. - Азмун заслуживал только красной карточки. Это подчеркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча".
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СвинкаСправедливости
1572723580
Да он бы вас ещё и победил с адекватным судейством. Но Зенит снова собрал всю шайку во главе с Вилковым.
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Мага 13
1572723591
Дзюба, да вы стыд потеряли, про очко вообще молчу... так по-хамски играть против соперников при полном попустительстве этого чмыpя Вилкова... я понимаю игра не пошла, не всё получалось в атаке, но это уже перебор, с таким количеством грубых нарушений в лиге чемпионов вы бы наверно ввосьмером заканчивали матч.
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+50/-50
1572723600
- "...мы свои моменты не забили, в том числе и я". Нападающий должен забивать. Не ныть, а забивать.
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vka1970
1572723638
ЦСКА наверно сгрудившись у своих ворот прямо из своей штрафной Вам гол заколотил и ещё имел как минимум пару моментов счёт увеличить.Врал бы ты деревянный, да не завирался.Вас спас судья от домашнего поражения скотина ты безрогая.
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Derzkiy1
1572724337
Такую чепуху сказал , бревнище сегодня играл так как он должен играть ! А вы обосрались со своим вилковым ....
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bset
1572724905
Зенит пришел не в футбол играть, а судей покупать. Вот, о чем нужно в первую очередь говорить.
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Makaweli
1572729970
У ЦСКА проблемы с составом, и играет молодеж, а ты и Семак распетушились как буд то заставили выстовить автобус Ювентус!
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латунный
1572758659
цска приехал играть против зенита а тут бац судья в форме зенита вот в оборону и ушли 12на 10 играли
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CSKA471
1572766829
Артем, при всем уважении лично к тебе, но как тут не от обороны играть, если против тебя схема: 11+3(1 на поле 2 на бровке)+3(в тайной комнате)???
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