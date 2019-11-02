«БИЗНЕС Online»: инвалиды жалуются на «Краснодар». Клуб хамит, требует документы перед посещением игр, отказывает в билетах

Казанское издание написало статью, в которой осветило взаимоотношения болельщиков-инвалидов и «Краснодара». Первые жалуются на отношение клуба, поскольку южане позволяют себе хамское поведение.

Например, указывается, что «Краснодар» – единственный клуб, который требует от маломобильных фанатов все подтверждающие документы. В команде опасаются, что в инвалидных колясках могут оказаться люди, желающие просто получить льготные билеты.

«Приоритет в получении / приобретении билетов на еврокубковые матчи, а также на другие игры категории «Топ» имеют постоянные посетители стадиона, регулярно отмечающиеся на матчах категории «Стандарт» (не менее 60 % посещаемости)» – гласит одно из правил регламента «Краснодара» в части работы с маломобильными гражданами.