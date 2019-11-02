Экс-арбитр ФИФА Семенов: «Почему вы думаете, что ошибки судей – это специально?»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал назначение судей на матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

– На матч 15-го тура «Зенит» – ЦСКА главным судьей назначен Михаил Вилков, а ассистентом VAR – Сергей Карасев. Они же работали на игре 11-го тура «Локомотив» – «Зенит», где не был назначен пенальти на Магомеде Оздоеве. Они лучшие на данный момент, а тогда просто произошла ошибка?

– Не нужно думать, что кто-то что-то хотел. У нас футболисты не попадают в пустые ворота. Это не концентрация внимания при ударе или они специально не попали? Никто не знает. Так почему вы думаете, если судья ошибся, то это специально?