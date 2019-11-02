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  • Экс-арбитр ФИФА Семенов: «Почему вы думаете, что ошибки судей – это специально?»

Экс-арбитр ФИФА Семенов: «Почему вы думаете, что ошибки судей – это специально?»

2 ноября 2019, 00:35
4

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал назначение судей на матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

– На матч 15-го тура «Зенит» – ЦСКА главным судьей назначен Михаил Вилков, а ассистентом VAR – Сергей Карасев. Они же работали на игре 11-го тура «Локомотив» – «Зенит», где не был назначен пенальти на Магомеде Оздоеве. Они лучшие на данный момент, а тогда просто произошла ошибка?

– Не нужно думать, что кто-то что-то хотел. У нас футболисты не попадают в пустые ворота. Это не концентрация внимания при ударе или они специально не попали? Никто не знает. Так почему вы думаете, если судья ошибся, то это специально?

  • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
  • ЦСКА занимает пятое место.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Давид59
1572648413
Уважаемый господин Семёнов, если игрок не попадает в пустые ворота - всё проехали, эпизод закончен. А момент с Оздоевым можно было отмотать и посмотреть. А этого не было сделано. Так что аналогия Ваша хромает
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Томик
1572677783
Не верю в совпадения. Тем более, когда в связке работают Серёжа великий фантазёр Карасёв и Михаил устраиватель нужных результатов Вилков.
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Агасфер
1572677941
В практически каждом матче судейством недовольны обе стороны,а болельщики давно перегрызлись,споря:Какой судья кем куплен.И мнения диаметрально противоположные.Для меня это главный признак общей низкой квалификации судей.А почему они должны быть иными,если у нас аналогичное руководство футбольным хозяйством и футболисты? Всё соответствует.
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general.lizyukov
1572681538
Не попал по мячу/в ворота - это можно объяснить ошибкой. Не увидел/увидел пенальти (мяч попал в выставленную рук/игрок сыграл в ногу, а не в мяч и т.п.) - это уже давно не может быть просто ошибкой, ты просто некомпетентен или специально не видишь. А уж с VAR ошибок в принципе быть не должно. Давно уже не играете на школьных стадионах или заводских пустырях, камер везде понатыкано, лайнсмены бегают - а вы всё на право на ошибку киваете.
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