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    Экс-арбитр ФИФА Семенов: «Почему вы думаете, что ошибки судей – это специально?»

    Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал назначение судей на матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 2 ноября.

    – На матч 15-го тура «Зенит» – ЦСКА главным судьей назначен Михаил Вилков, а ассистентом VAR – Сергей Карасев. Они же работали на игре 11-го тура «Локомотив» – «Зенит», где не был назначен пенальти на Магомеде Оздоеве. Они лучшие на данный момент, а тогда просто произошла ошибка?

    – Не нужно думать, что кто-то что-то хотел. У нас футболисты не попадают в пустые ворота. Это не концентрация внимания при ударе или они специально не попали? Никто не знает. Так почему вы думаете, если судья ошибся, то это специально?

    • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
    • ЦСКА занимает пятое место.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      Давид59 4 часа назад

      Уважаемый господин Семёнов, если игрок не попадает в пустые ворота - всё проехали, эпизод закончен. А момент с Оздоевым можно было отмотать и посмотреть. А этого не было сделано. Так что аналогия Ваша хромает

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