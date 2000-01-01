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    Жезус: «Я готов играть там, где скажет Гвардиола»

    Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал о том, на что готов, чтобы играть в основном составе команды Хосеп Гвардиола.

    «В «Сити» сумасшедшая борьба за место в старте. В команде играют мастера на каждой позиции. Я готов играть там, где скажет тренер, я всегда буду уважать его решение. На Кубке Америки я играл правого вингера, после турнира я играл нападающего. Я могу играть на двух позициях, но важнее хорошо играть на какой-то одной.

    Серхио Агуэро? Легенда! Я многому у него учусь. Он забивает практически в каждой игре. Я так забивать не буду, мы немного разные. Мне 22 года, и еще многое предстоит улучшить в своей игре», – заявил бразилец.

    • Жезус перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» в 2017 году за 32 миллиона евро.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 70 миллионов.

    Источник: Goal

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