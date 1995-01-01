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    Ребров: «Не были бы «Спартаком», если бы не пропустили на последних минутах от «Ростова»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии-никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошел приезд его отца.

    Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришел и был с нами в этой непростой игре!

    Ну а «Спартак» – с победой! Вперед, красно-белые!» – поделился Ребров.

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9441

      vka1970 56 минут назад

      Справедливости ради Ростов на один мяч уж точно наиграл.Не говоря ещё, что под конец ВГ выпустил на поле свежих и ориентированных на атаку игроков, а у нас защита подсела и под устала.Всё логично.

      0
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      Рейтинг: +736

      Я - легенда 59 минут назад

      Ох, эту игру с ЦСКА ещё так долго ждать. 4 марта она состоится. Столько воды утечёт!

      Учитывая состояние армейцев сейчас, игру Спартаку было бы выгодно провести как можно раньше. Но лёгких путей мы не ищем! ))

      2
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      Рейтинг: +7274

      silver29 1 час назад

      Да ладно пургу гнать, Ростов провел классную атаку и удар Долгова мастерский был. Заслужили ростовчане гол.

      2
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      Рейтинг: +6220

      piligrim1986 1 час назад

      вот уж воистину

      1
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