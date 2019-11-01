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  • Ребров: «Не были бы «Спартаком», если бы не пропустили на последних минутах от «Ростова»

Ребров: «Не были бы «Спартаком», если бы не пропустили на последних минутах от «Ростова»

1 ноября 2019, 09:24
8

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии-никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошел приезд его отца.

Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришел и был с нами в этой непростой игре!

Ну а «Спартак» – с победой! Вперед, красно-белые!» – поделился Ребров.

Источник: Инстаграм Артема Реброва
Россия. Кубок Спартак Ребров Артем
Комментарии (8)
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piligrim1986
1572590645
вот уж воистину
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Я - легенда
1572591369
Ох, эту игру с ЦСКА ещё так долго ждать. 4 марта она состоится. Столько воды утечёт! Учитывая состояние армейцев сейчас, игру Спартаку было бы выгодно провести как можно раньше. Но лёгких путей мы не ищем! ))
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vka1970
1572591552
Справедливости ради Ростов на один мяч уж точно наиграл.Не говоря ещё, что под конец ВГ выпустил на поле свежих и ориентированных на атаку игроков, а у нас защита подсела и под устала.Всё логично.
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батог
1572597425
++++ !
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Stavropolets
1572597724
Куда же без них. Что и показала статистика последних матчей
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Диктор
1572610682
Истину глаголет сын мой
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Serjoga
1572618802
Если бы пропустили ДВА-были бы НАСТОЯЩИМИ СПАРТАКОВЦАМИ!
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