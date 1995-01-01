Ребров: «Не были бы «Спартаком», если бы не пропустили на последних минутах от «Ростова»

Справедливости ради Ростов на один мяч уж точно наиграл.Не говоря ещё, что под конец ВГ выпустил на поле свежих и ориентированных на атаку игроков, а у нас защита подсела и под устала.Всё логично.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии-никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошел приезд его отца.
Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришел и был с нами в этой непростой игре!
Ну а «Спартак» – с победой! Вперед, красно-белые!» – поделился Ребров.
- Место в воротах занял Александр Максименко.
- Ребров провел игру в запасе.
- В 1/4 финала турнира «Спартак» сыграет с ЦСКА.