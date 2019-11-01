Ребров: «Не были бы «Спартаком», если бы не пропустили на последних минутах от «Ростова»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Прекрасная игра на родном стадионе «Открытие Арена». Не пропусти мы на последних минутах, наверное, не были бы «Спартаком». Без нотки драматургии-никак. Джордану Ларссону явно на пользу пошел приезд его отца.

Болельщики, несмотря на холод и будний день оказали фантастическую поддержку. Спасибо всем, кто пришел и был с нами в этой непростой игре!

Ну а «Спартак» – с победой! Вперед, красно-белые!» – поделился Ребров.