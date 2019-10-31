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    Федотов – о вылете из Кубка от «Химок»: «Три дня стучались, стучались, но не хватило нашей настойчивости»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Химками» (1:2).

    «Мы очень серьезно готовились к этому матчу, очень тщательно и внимательно изучали соперника, настраивались на очень тяжелую и принципиальную игру. Это кубковые матчи, они другими не бывают. Знали, что нас ожидает, знали, что команда из себя будет представлять.

    «Химки» показали то, на что мы и настраивали ребят: и бойцовские качества, и быстрый выход из обороны в атаку. Но, к сожалению… Беру на себя… Все эти три дня мы стучались, стучались, но не хватило, видимо, нашей настойчивости. Соперник очень здорово начинает первый тайм и очень много забитых мячей имеет. Тем не менее мы допустили две грубейшие ошибки», – сказал Федотов.

    Кубок России. «Химки» на выезде обыграли «Оренбург», забив гол на 25-й секунде

    Источник: Sport24

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    31.10.2019 20:16
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