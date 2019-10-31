Экс-игрок «Милана» Кутузов: «Роналду всегда был в поиске, советовался со мной по игре, впитывал информацию»

Бывший нападающий «Милана» и «Спортинга» Виталий Кутузов рассказал об общении с форвардом Криштиану Роналду в Португалии.

— В «Спортинге» вы пересекались с молодым Роналду. Он уже тогда был таким фанатиком тренировок?

— В плане условий Лиссабон был посередине между БАТЭ и «Миланом». Но Роналду нравилось работать, узнавать новое. Думаю, ему показали, куда надо двигаться, уже в Манчестере. Сейчас он тратит на свое тело, навскидку, 10 миллионов евро в год, очень большие деньги, но это приносит ему доход. Ему нужно быть в идеальном состоянии.

— О чем вы говорили?

— Он много расспрашивал про «Милан», понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: «А это что такое?» «А это для чего?» В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел что-то, но ему это неинтересно, у него своя жизнь. А Роналду всегда был в поиске, спрашивал, по игре советовался (мы примерно на одной позиции играли, но на разных флангах), впитывал информацию.

— Тяга к стилю уже была?

— Тоже причесывался часто. Думаю, какой-то комплекс у него был в плане внешнего несовершенства. Хотя, если по мне, то мужчина должен быть чуть лучше обезьяны. Но для него это была важная тема. Вот и пошел в поиск себя совершенного: и как атлета, и как молодого мужчины.

— Это самый талантливый игрок, с которым вы играли вместе?

— Сложно сказать. Ведь если не работаешь, то талант нивелируется. Были ребята и сильнее, как казалось. Роналду вместе с Куарежмой начинал, тот был такой атлет, сформированный уже. Плюс технический арсенал сумасшедший, его называли будущей звездой. И где Куарежма, а где Роналду? Небо и земля. Тот был просто с ленцой. Сделать что-то лишнее, загнать себя — не для него. Потренировался, сыграл — и забыл. Как страшный сон. Хотя пресса считала его лучше, чем Роналду тогда. Его трансфер в «Барсу» даже затмил уход Криштиану в «МЮ», – сказал Кутузов.