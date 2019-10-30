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  • Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»

Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»

30 октября 2019, 13:26
8

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о том, когда может завершить карьеру футболиста.

«Я действительно хочу принимать решение для себя по завершении каждого сезона – хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня все еще мотивация играть, готово ли мое тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть еще год, может, два», – сказал Шюррле в подкасте Bild.

  • В этом сезоне РПЛ Шюррле сыграл девять матчей, забил гол и отдал два ассиста.
  • 28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (8)
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RotBerg
1572435866
Туберкулёз бы вылечил, совсем плохо выглядишь
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DeStar
1572437472
чемпион мира, 28 лет... думает о завершении карьеры..
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vladimir-7
1572439473
Шюррле готовится завершить играть в спартаке и их аккуратно предупреждает об этом.
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vka1970
1572457207
Разумный подход.Футболисты люди не бедные, так не фиг жилы рвать.
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