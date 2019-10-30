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    Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о том, когда может завершить карьеру футболиста.

    «Я действительно хочу принимать решение для себя по завершении каждого сезона – хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня все еще мотивация играть, готово ли мое тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть еще год, может, два», – сказал Шюррле в подкасте Bild.

    • В этом сезоне РПЛ Шюррле сыграл девять матчей, забил гол и отдал два ассиста.
    • 28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    30.10.2019 13:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9373

      vka1970 5 часов назад

      Разумный подход.Футболисты люди не бедные, так не фиг жилы рвать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10095

      vladimir-7 10 часов назад

      Шюррле готовится завершить играть в спартаке и их аккуратно предупреждает об этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8766

      DeStar 11 часов назад

      чемпион мира, 28 лет... думает о завершении карьеры..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3096

      RotBerg 11 часов назад

      Туберкулёз бы вылечил, совсем плохо выглядишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21175

      gol_kak_sokol 12 часов назад

      Побереги себя для чемпионского сезона Спартака, а то выглядишь, как чахоточный. Начал здорово, а после простуды сдулся, отдохни пока.

      4
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      Рейтинг: +11534

      ВетеR > gol_kak_sokol 11 часов назад

      Столько не живут )))
      Без обид )

      3
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      Рейтинг: +10095

      vladimir-7 > gol_kak_sokol 10 часов назад

      До 43 лет не получится поиграть в футбол в спартаке.

      0
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      Рейтинг: +861

      Mister_Tomsk > gol_kak_sokol 8 часов назад

      это он че еще 14 или скок там лет играть должен?)))

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