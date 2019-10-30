Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о том, когда может завершить карьеру футболиста.

«Я действительно хочу принимать решение для себя по завершении каждого сезона – хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня все еще мотивация играть, готово ли мое тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть еще год, может, два», – сказал Шюррле в подкасте Bild.