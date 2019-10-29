Эмери: «Предлагаю Джаке извиниться за свое поведение»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил мнение, что полузащитник команды Гранит Джака должен извиниться за свое поведение.

«Думаю, что когда мы совершаем индивидуальные ошибки, мы должны извиняться за это. По крайней мере я предпочитаю делать именно так. Мы предлагаем и ему сделать это», – приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».