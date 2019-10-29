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    Эмери: «Предлагаю Джаке извиниться за свое поведение»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил мнение, что полузащитник команды Гранит Джака должен извиниться за свое поведение.

    «Думаю, что когда мы совершаем индивидуальные ошибки, мы должны извиняться за это. По крайней мере я предпочитаю делать именно так. Мы предлагаем и ему сделать это», – приводит слова Эмери пресс-служба «Арсенала».

    • В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    29.10.2019 19:16
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