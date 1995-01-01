Сулейманов: «Почему не сразу переподписал контракт с «Краснодаром»? Были моменты, которые мне не понравились. Общался с Трабукки»

Тебе Шапи всего 20 лет и то не полных. Будешь слушать Табараки и прочих агентов пропадешь. Тренер и команда - вот твои путеводители. Утверждать , что тебя и Ивана устраивал и прежний контракт- это гнилая отмазка. Вам никто не предлагал понижения зарплате . Вы наверняка не в курсе, что среднестатистической зарплаты , тебе не хватит даже на комплет формы. Спустить бы вас на годик с облаков на землю, и зарплату в 15 тыщ руб дать, так вы бы любой контракт подписали , без всяких консультаций с агентами.
«Краснодару» пришлось подстраиваться под желания форварда Магомеда-Шапи Сулейманова при подписании нового контракта. Пока этого не случилось, игрок не хотел продлевать соглашение.
«Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Иваном Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение, и мы не поняли, почему именно так. Не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились.
У нас были контракты, нас всe устраивало. Мы не ходили, ничего не говорили. Клуб сам решил продлить контракты. Вызвали по одному, рассказали условия. Я был не против подписать, но взял время подумать. Общался с агентом Аланом Агузаровым, с Марко Трабукки», – рассказал игрок.
- Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
- Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
- «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.