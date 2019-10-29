Сулейманов: «Почему не сразу переподписал контракт с «Краснодаром»? Были моменты, которые мне не понравились. Общался с Трабукки»

«Краснодару» пришлось подстраиваться под желания форварда Магомеда-Шапи Сулейманова при подписании нового контракта. Пока этого не случилось, игрок не хотел продлевать соглашение.

«Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Иваном Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение, и мы не поняли, почему именно так. Не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились.

У нас были контракты, нас всe устраивало. Мы не ходили, ничего не говорили. Клуб сам решил продлить контракты. Вызвали по одному, рассказали условия. Я был не против подписать, но взял время подумать. Общался с агентом Аланом Агузаровым, с Марко Трабукки», – рассказал игрок.