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    Сулейманов: «Почему не сразу переподписал контракт с «Краснодаром»? Были моменты, которые мне не понравились. Общался с Трабукки»

    «Краснодару» пришлось подстраиваться под желания форварда Магомеда-Шапи Сулейманова при подписании нового контракта. Пока этого не случилось, игрок не хотел продлевать соглашение.

    «Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Иваном Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение, и мы не поняли, почему именно так. Не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились.

    У нас были контракты, нас всe устраивало. Мы не ходили, ничего не говорили. Клуб сам решил продлить контракты. Вызвали по одному, рассказали условия. Я был не против подписать, но взял время подумать. Общался с агентом Аланом Агузаровым, с Марко Трабукки», – рассказал игрок.

    • Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
    • Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
    • «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 00:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Тебе Шапи всего 20 лет и то не полных. Будешь слушать Табараки и прочих агентов пропадешь. Тренер и команда - вот твои путеводители. Утверждать , что тебя и Ивана устраивал и прежний контракт- это гнилая отмазка. Вам никто не предлагал понижения зарплате . Вы наверняка не в курсе, что среднестатистической зарплаты , тебе не хватит даже на комплет формы. Спустить бы вас на годик с облаков на землю, и зарплату в 15 тыщ руб дать, так вы бы любой контракт подписали , без всяких консультаций с агентами.

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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Вот поэтому и пошёл спад. Пока не выпендривался и к тебе на поле относились партнёры с доверием, как начал слушать Агузарова и Трабукки , так и интерес партнёров по игре к тебе пропал. Дают понять , что не ты на поле царь и Бог. Вся команда единый организм.

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      Рейтинг: +716

      Я - легенда 4 часа назад

      О, Трабукки многому научит ))

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