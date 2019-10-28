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    «750 лошадиных сил». Сулейманов показал свою машину за 4 миллиона рублей

    Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов показал бывшему игроку клубов РПЛ, а ныне блогеру Евгению Савину свой автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей. Фото доступно ниже.

    — Нафига тебе машина?

    — Когда ты во дворе малой пацан, и ездят вокруг… Думаешь: ничего, время мое придет. Надо же было в Махачкале на ней показаться по-любому. Изначально я не знал, что там 750 лошадиных сил.

    — За сколько ты ее взял?

    — За 4 миллиона.

    • Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
    • Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
    • «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    28.10.2019 23:50
    Комментарии27
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      Рейтинг: +324

      Sergh4 1 час назад

      Купил хороший аппарат, ну молодец. Он эти бабки не украл. Главное на поле не сбавлять оборотов и на дороге за рулем уважительно к другим себя вести. Так держать Мага!

      0
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Всё!!!! Теперь можно забыть про перспективного паренька. Крутая тачка круче гор. В голове уже не игра , а красивая жизнь. Тараканы в голове рсстащат весь талант по автосалонам.
      Жаль пацан то был персективный.

      -1
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      Рейтинг: +11073

      Garrincha58 2 часа назад

      вот вам и мотивация где ему её взять пацан всё уже получил(в его то годы) и ещё получит и зачем особо ж-пу рвать на поле

      1
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      Рейтинг: +886

      Decorhome 3 часа назад

      Давайте о футболе поговорим

      0
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      Рейтинг: +630

      Дима Цэ 3 часа назад

      ЗАРАБОТАЛ - КУПИЛ
      ЗАРАБОТАЙ и САМ КУПИШЬ

      1
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      Рейтинг: +11073

      Garrincha58 > Дима Цэ 2 часа назад

      чем он заработал забил пару тройку голов и всё

      1
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      Рейтинг: +1001

      IVANRUS777 4 часа назад

      Да ладно вам, ну купил машину. Наверняка мечта у паренька была, заработал, купил. Главное, чтобы не гонял особо, а то с таким количеством лошадок под капотом и чайников на наших дорогах, лучше гашетку попридержать.

      0
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      Рейтинг: +5313

      Старикан 4 часа назад

      Детский сад в голове!

      1
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      Рейтинг: +6323

      FanatSerj 5 часов назад

      Евро )))) понабрали девок на бомбардире, то стадион локо от армейского отличить не могут, то в машинах не бум бум.

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      Рейтинг: +6048

      mihail200606 7 часов назад

      Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда.. Так и здесь - сам поднялся, из болота вылез, а понты остались.. Но главное, чтобы не испортился пацан..

      3
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      Рейтинг: +24

      Tdutybq 22 7 часов назад

      Дай бог,не последняя.

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