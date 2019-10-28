«750 лошадиных сил». Сулейманов показал свою машину за 4 миллиона рублей

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов показал бывшему игроку клубов РПЛ, а ныне блогеру Евгению Савину свой автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей. Фото доступно ниже.
— Нафига тебе машина?
— Когда ты во дворе малой пацан, и ездят вокруг… Думаешь: ничего, время мое придет. Надо же было в Махачкале на ней показаться по-любому. Изначально я не знал, что там 750 лошадиных сил.
— За сколько ты ее взял?
— За 4 миллиона.
- Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
- Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
- «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.
Источник: YouTube-канал «КраСава»