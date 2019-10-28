«750 лошадиных сил». Сулейманов показал свою машину за 4 миллиона рублей

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов показал бывшему игроку клубов РПЛ, а ныне блогеру Евгению Савину свой автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей. Фото доступно ниже.

— Нафига тебе машина?

— Когда ты во дворе малой пацан, и ездят вокруг… Думаешь: ничего, время мое придет. Надо же было в Махачкале на ней показаться по-любому. Изначально я не знал, что там 750 лошадиных сил.

— За сколько ты ее взял?

— За 4 миллиона.