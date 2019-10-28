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  • «750 лошадиных сил». Сулейманов показал свою машину за 4 миллиона рублей

«750 лошадиных сил». Сулейманов показал свою машину за 4 миллиона рублей

28 октября 2019, 23:50
23

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов показал бывшему игроку клубов РПЛ, а ныне блогеру Евгению Савину свой автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей. Фото доступно ниже.

— Нафига тебе машина?

— Когда ты во дворе малой пацан, и ездят вокруг… Думаешь: ничего, время мое придет. Надо же было в Махачкале на ней показаться по-любому. Изначально я не знал, что там 750 лошадиных сил.

— За сколько ты ее взял?

— За 4 миллиона.

  • Сулейманов – уроженец Дагестана, воспитанник «Краснодара».
  • Игрок в сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил четыре гола. сделал столько же результативных передач.
  • «Краснодар» в таблице чемпионата идет на четвертом месте.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (23)
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mp7700
1572296879
Это какой АМГ стоит 4 ляма евро? Не разу такой не встречал, это что один из героев Трансформеров?
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ufos73
1572298564
Короче пи**юк еще совсем...
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x-x-x-x-x
1572299134
какие евро? он в рублях так стоит а не в евро
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alex1951
1572300528
Зашем чурк...,кавказцу железный конь? Техника в руках дикаря ,как говорится..... Ему ,как аксакалу ,доброго коня *в одну л.с. -- а не 700 с лиху... и по цене не меньше..........так нет же ...ПОНТЫ,это важнее..
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СвинкаСправедливости
1572305375
Всё, этого в Европу не продать, я понял.
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АРИЕЦ2008
1572319737
какие евро ????!!! в рублях!
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mihail200606
1572323995
Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда.. Так и здесь - сам поднялся, из болота вылез, а понты остались.. Но главное, чтобы не испортился пацан..
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Старикан
1572334359
Детский сад в голове!
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Garrincha58
1572340797
вот вам и мотивация где ему её взять пацан всё уже получил(в его то годы) и ещё получит и зачем особо ж-пу рвать на поле
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Sergh4
1572344518
Купил хороший аппарат, ну молодец. Он эти бабки не украл. Главное на поле не сбавлять оборотов и на дороге за рулем уважительно к другим себя вести. Так держать Мага!
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