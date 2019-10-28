Главные новости дня. Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах»; Рибери дисквалифицировали на три матча

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Озил может перейти в «Интер Майами».
Семак: «Хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться в полную силу».
Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах».
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Защитник «Ромы» Жуан может перейти в «Зенит». Игроком интересовался «Спартак».
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Источник: Бомбардир.ру