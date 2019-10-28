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Главные новости дня. Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах»; Рибери дисквалифицировали на три матча

28 октября 2019, 21:38

ЦСКА – самая молодая команда сезона РПЛ по среднему возрасту игроков. На последнем месте – «Крылья Советов».

Озил может перейти в «Интер Майами».

Семак: «Хроническое повреждение мешает Луневу тренироваться в полную силу».

Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах».

Рибери дисквалифицировали на три матча Серии А.

Защитник «Ромы» Жуан может перейти в «Зенит». Игроком интересовался «Спартак».

Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем.

Смолов смотрел матч «Локомотив» – «Спартак» в компании школьника, над которым издевались старшеклассники.

Как скатился Манджукич: не играет за «Ювентус», тренируется отдельно, может уехать в Китай

Источник: Бомбардир.ру
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