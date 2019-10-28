Рибери дисквалифицировали на три матча Серии А

Футбольные власти Италии дисквалифицировали полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери на три матча. Француз вел себя неподобающим образом после встречи девятого тура против «Лацио» (1:2).

Француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.

До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.