Рибери дисквалифицировали на три матча Серии А

Футбольные власти Италии дисквалифицировали полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери на три матча. Француз вел себя неподобающим образом после встречи девятого тура против «Лацио» (1:2).
Француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.
До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.
- Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
- В его активе девять матчей, два гола и два ассиста.
- Рибери пропустит игры с «Сассуоло», «Кальяри» и «Пармой».
Источник: твиттер Football Italia