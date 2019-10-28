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    Рибери дисквалифицировали на три матча Серии А

    Футбольные власти Италии дисквалифицировали полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери на три матча. Француз вел себя неподобающим образом после встречи девятого тура против «Лацио» (1:2).

    Француз активно спорил с арбитрами. В итоге футболист дважды толкнул помощника главного судьи Маттео Пассери.

    До этого Рибери устроил скандал из-за своей замены. Покидая поле на 75-й минуте, игрок качал головой и отказался пожимать руку главному тренеру Винченцо Монтелле.

    • Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
    • В его активе девять матчей, два гола и два ассиста.
    • Рибери пропустит игры с «Сассуоло», «Кальяри» и «Пармой».

    Источник: твиттер Football Italia

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    28.10.2019 20:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +716

      Я - легенда 15 часов назад

      Жалко его. Чо привязались?

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      Рейтинг: +31

      Great Tartaria 16 часов назад

      Заряженый игрок... странно, что именно его заменили....

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      Рейтинг: +716

      Я - легенда > Great Tartaria 15 часов назад

      Он устал сильно. Потом истекал. Сидел периодически на лужайке, сложив ноги домиком, и переводил дух.

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