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  • Смолов смотрел матч «Локомотив» – «Спартак» в компании школьника, над которым издевались старшеклассники

Смолов смотрел матч «Локомотив» – «Спартак» в компании школьника, над которым издевались старшеклассники

28 октября 2019, 15:35
23

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал школьника Александра Пьяниченко, которого травили старшеклассники.

Футболист сам позвонил мальчику и пообещал ему вместе сходить на футбол. Смолов пригласил семиклассника на матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3). Пьяниченко наблюдал за игрой в компании форварда и российского рэпера Фараона, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Спартак» также выразил поддержку мальчику, пригласив его на свою тренировочную базу, которую он посетит с защитником Георгием Джикией.

  • В начале октября старшеклассники московской школы №1536 окунули семиклассника Александра Пьяниченко головой в унитаз и сняли издевательства на видео.
  • Было возбуждено уголовное дело о побоях.
  • Пьяниченко – солист детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Смолов Федор Джикия Георгий
Комментарии (23)
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Ru677
1572267985
А кто из них семиклассник то? Справа рэпер Фараон стоит это точно, а остальные кто? :D
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IVANRUS777
1572271596
У нас в свое́ время тоже бывало в унитаз одного головой засунули ненадолго( я в этом не участвовал сразу уточняю). Телефонов не было правда тогда и никто не снимал. Недавно встреча одноклассников была и тот, которого купнули, сейчас адвокатом работает и, честно говоря, смотря на него сейчас, спустя 20 лет, думаю, что не просто так его башка в толчке тогда оказалась. Ничего не хочу сказать про этого школьника, просто пример из жизни.
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ArReal
1572274688
Школьник, - Смотрел матч с дебилом, который не забил с пенальти Хорватии...И над которым теперь издевается вся страна..
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Red-white-чемпион
1572275056
походу школьник внизу где написано мудко против
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altezzik
1572275605
Кто из них школьник то?
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kazak161
1572275870
Что за бред? Или бомбардир уже за толерантностью Европы по стопам пошел!
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jora_lok
1572277324
Теперь еще и опустят...
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paracetamol
1572278687
Над Смоловым тоже все издеваются. А теперь еще и над Локо. Компашка - зашибись!
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NEONFOL
1572278852
Локомотив чтоб поддержать школьника на матче всей командой голову в очко засунули, с Ювентусом 2:1, а от Спартака трёшку, ох уж эта толерантность)))
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ufos73
1572280638
Смолову уважения! Зек-бомж, до такого не додумался бы
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