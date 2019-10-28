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    Смолов смотрел матч «Локомотив» – «Спартак» в компании школьника, над которым издевались старшеклассники

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал школьника Александра Пьяниченко, которого травили старшеклассники.

    Футболист сам позвонил мальчику и пообещал ему вместе сходить на футбол. Смолов пригласил семиклассника на матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3). Пьяниченко наблюдал за игрой в компании форварда и российского рэпера Фараона, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Спартак» также выразил поддержку мальчику, пригласив его на свою тренировочную базу, которую он посетит с защитником Георгием Джикией.

    • В начале октября старшеклассники московской школы №1536 окунули семиклассника Александра Пьяниченко головой в унитаз и сняли издевательства на видео.
    • Было возбуждено уголовное дело о побоях.
    • Пьяниченко – солист детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    28.10.2019 15:35
    Комментарии29
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      Рейтинг: +8697

      Диктор 18 часов назад

      Пусть лучше на тренировку Спартака сходит.

      0
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      Рейтинг: +7267

      ufos73 19 часов назад

      Смолову уважения! Зек-бомж, до такого не додумался бы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7246

      silver29 19 часов назад

      Ну и зачем мальчику был нужен дополнительный стресс ? Лучше бы отоварил старшеклассников-обидчиков, чтоб сявки помоечные больше его не трогали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      NEONFOL 19 часов назад

      Локомотив чтоб поддержать школьника на матче всей командой голову в очко засунули, с Ювентусом 2:1, а от Спартака трёшку, ох уж эта толерантность)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3913

      paracetamol 19 часов назад

      Над Смоловым тоже все издеваются. А теперь еще и над Локо. Компашка - зашибись!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5411

      Антибиотик > paracetamol 19 часов назад

      Так издеваются не от большого ума.

      8
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      Рейтинг: -3

      jora_lok 20 часов назад

      Теперь еще и опустят...

      -3
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      Рейтинг: +17

      dragoff > jora_lok 19 часов назад

      Это же не ты

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      vikrub > jora_lok 18 часов назад

      Тебя бы. Да ещё на язык...

      0
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      Рейтинг: +544

      Из Твери Леха 20 часов назад

      Плоды зэковского культа дают свои плоды. Да чего там говорить, если сам президент когда-то произнес "ваше место у параши"...

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      Рейтинг: +165

      vikrub > Из Твери Леха 18 часов назад

      Это когда напомните?

      0
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      Рейтинг: +531

      kazak161 20 часов назад

      Что за бред? Или бомбардир уже за толерантностью Европы по стопам пошел!

      0
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      Рейтинг: +1127

      altezzik 20 часов назад

      Кто из них школьник то?

      2
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      Рейтинг: +195

      Red-white-чемпион 20 часов назад

      походу школьник внизу где написано мудко против

      2
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