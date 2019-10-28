Смолов смотрел матч «Локомотив» – «Спартак» в компании школьника, над которым издевались старшеклассники

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал школьника Александра Пьяниченко, которого травили старшеклассники.

Футболист сам позвонил мальчику и пообещал ему вместе сходить на футбол. Смолов пригласил семиклассника на матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3). Пьяниченко наблюдал за игрой в компании форварда и российского рэпера Фараона, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Спартак» также выразил поддержку мальчику, пригласив его на свою тренировочную базу, которую он посетит с защитником Георгием Джикией.