ЦСКА – самая молодая команда сезона РПЛ по среднему возрасту игроков. На последнем месте – «Крылья Советов»

Посчитан средний возраст выходивших в первых 14 турах РПЛ футболистов. Самой молодой командой оказался ЦСКА – 23,88 года.

Замыкает таблицу «Крылья Советов». Средний возраст в сыгранных матчах составил 28,85 года. «Спартак» с возрастом 24,57 вошел в тройку самых молодых.