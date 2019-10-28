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    ЦСКА – самая молодая команда сезона РПЛ по среднему возрасту игроков. На последнем месте – «Крылья Советов»

    Посчитан средний возраст выходивших в первых 14 турах РПЛ футболистов. Самой молодой командой оказался ЦСКА – 23,88 года.

    Замыкает таблицу «Крылья Советов». Средний возраст в сыгранных матчах составил 28,85 года. «Спартак» с возрастом 24,57 вошел в тройку самых молодых.

    • ЦСКА в таблице чемпионата идет на пятом месте.
    • «Крылья Советов» занимают восьмое место, «Спартак» – седьмое.
    • Средний возраст лидера чемпионата «Зенита» – 28,46 года.

    Источник: твиттер Alexey Z. Spectre

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    28.10.2019 19:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      АКМ-74У 16 часов назад

      Заберите Комбарова и Гацкана... для выравнивания среднего возраста.

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      Рейтинг: +10079

      vladimir-7 > АКМ-74У 5 часов назад

      Их никто не заберет, они никому не нужны, поэтому просто выгоните их и всё.

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