ЦСКА – самая молодая команда сезона РПЛ по среднему возрасту игроков. На последнем месте – «Крылья Советов»

Заберите Комбарова и Гацкана... для выравнивания среднего возраста.
Посчитан средний возраст выходивших в первых 14 турах РПЛ футболистов. Самой молодой командой оказался ЦСКА – 23,88 года.
Замыкает таблицу «Крылья Советов». Средний возраст в сыгранных матчах составил 28,85 года. «Спартак» с возрастом 24,57 вошел в тройку самых молодых.
- ЦСКА в таблице чемпионата идет на пятом месте.
- «Крылья Советов» занимают восьмое место, «Спартак» – седьмое.
- Средний возраст лидера чемпионата «Зенита» – 28,46 года.