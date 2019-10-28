Путин наградил Орденом почета главу РПЛ Прядкина

Вице-президент РФС, руководитель РПЛ Сергей Прядкин указом президента России Владимира Путина был награжден Орденом почета.
58-летний Прядкин отмечен за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», сообщается на портале правовой информации.
- Прядкин работал в РФПЛ с самого ее основания в 2001 году. В 2007-м он стал президентом лиги.
- До 1994 года проходил службу в КГБ и ФАПСИ, затем перешел на работу в спортобщество «Динамо». Затем в немецком Шарлоттенбурге основал агентство «GiRRus», занимающееся агентским сопровождением футболистов.
Источник: «Р-Спорт»