Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Путин наградил Орденом почета главу РПЛ Прядкина

28 октября 2019, 18:31
14

Вице-президент РФС, руководитель РПЛ Сергей Прядкин указом президента России Владимира Путина был награжден Орденом почета.

58-летний Прядкин отмечен за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», сообщается на портале правовой информации.

  • Прядкин работал в РФПЛ с самого ее основания в 2001 году. В 2007-м он стал президентом лиги.
  • До 1994 года проходил службу в КГБ и ФАПСИ, затем перешел на работу в спортобщество «Динамо». Затем в немецком Шарлоттенбурге основал агентство «GiRRus», занимающееся агентским сопровождением футболистов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Путин Владимир
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1572278008
А МуДько тоже такой красивый значок, когда был президентом РФПЛ, получил?
Ответить
Пельш 1
1572278062
Интересно за что?
Ответить
Пельш 1
1572278110
Это уже напоминает Брежневскую эпоху!
Ответить
paracetamol
1572278846
Ему в тюрьму надо, а тут орден?
Ответить
NEONFOL
1572279211
и тебе орден, мням мням, мне кстати тоже))) так и скажи от кгб своих не бросают
Ответить
Axe111
1572287115
Пфф просто цирк
Ответить
САДЫЧОК
1572291079
ордена превратились в пыль!
Ответить
Санчес65
1572291820
Насколько же убога наградная система в России...
Ответить
Кузьмич на трибуне
1572342141
А деньги на награды взял из фонда украденых пенсионерских лет и выплат. Классная у нас страна. Пенсионеры у нас в сране всю жизнь пахали , а их обобрали, эти бездельники полчают миллионы и награды получают. Слав КПСС.
Ответить
zigbert
1572355165
Развивать физкультуру не каждый так умеет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+