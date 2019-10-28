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    Путин наградил Орденом почета главу РПЛ Прядкина

    Вице-президент РФС, руководитель РПЛ Сергей Прядкин указом президента России Владимира Путина был награжден Орденом почета.

    58-летний Прядкин отмечен за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», сообщается на портале правовой информации.

    • Прядкин работал в РФПЛ с самого ее основания в 2001 году. В 2007-м он стал президентом лиги.
    • До 1994 года проходил службу в КГБ и ФАПСИ, затем перешел на работу в спортобщество «Динамо». Затем в немецком Шарлоттенбурге основал агентство «GiRRus», занимающееся агентским сопровождением футболистов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    28.10.2019 18:31
    Комментарии15
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      А деньги на награды взял из фонда украденых пенсионерских лет и выплат. Классная у нас страна. Пенсионеры у нас в сране всю жизнь пахали , а их обобрали, эти бездельники полчают миллионы и награды получают. Слав КПСС.

      0
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Пака наградил за МамаКоку, а Прядкина за что? Каких успехов добился наш футбол??? За развал Амкара , Анжи Кубани?

      0
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      Рейтинг: +483

      evgevg13 4 часа назад

      за развал футбола в России???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -21968

      пьяныйхоровод 14 часов назад

      А "сыну" перепало чего-нибудь ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Санчес65 16 часов назад

      Насколько же убога наградная система в России...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3089

      САДЫЧОК 16 часов назад

      ордена превратились в пыль!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      Axe111 17 часов назад

      Пфф просто цирк

      1
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      Рейтинг: +155

      NEONFOL 19 часов назад

      и тебе орден, мням мням, мне кстати тоже))) так и скажи от кгб своих не бросают

      3
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      Рейтинг: +638

      MU-fanatic 19 часов назад

      подлизон засчитан Володь))

      0
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 19 часов назад

      Ему в тюрьму надо, а тут орден?

      5
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      Рейтинг: +11180

      sssrspartak > paracetamol 5 часов назад

      там многим надо!!

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