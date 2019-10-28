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    «Все еще будет». ЦСКА опубликовал фото Чалова после поражения от «Динамо»

    Твиттер ЦСКА выложил фотографию форварда Федора Чалова, который натянул футболку себе на лицо в матче с «Динамо» (0:1).

    «Все еще будет», – говорится в подписи к фото.

    В первом тайме игры с динамовцами Чалов заработал пенальти, однако Никола Влашич пробил мимо ворот.

    • ЦСКА не может одержать победу в пяти официальных матчах подряд.
    • После 14 туров армейцы идут на пятом месте с 26 очками, отставая от лидера на 6 баллов.

    Источник: твиттер ЦСКА

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