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  • «Все еще будет». ЦСКА опубликовал фото Чалова после поражения от «Динамо»

«Все еще будет». ЦСКА опубликовал фото Чалова после поражения от «Динамо»

28 октября 2019, 13:58
6

Твиттер ЦСКА выложил фотографию форварда Федора Чалова, который натянул футболку себе на лицо в матче с «Динамо» (0:1).

«Все еще будет», – говорится в подписи к фото.

В первом тайме игры с динамовцами Чалов заработал пенальти, однако Никола Влашич пробил мимо ворот.

  • ЦСКА не может одержать победу в пяти официальных матчах подряд.
  • После 14 туров армейцы идут на пятом месте с 26 очками, отставая от лидера на 6 баллов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1572264181
Очень рано себя звездой возомнил.
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Stavropolets
1572272907
Ну натянул и натянул. Что ж теперь. Играть надо лучше
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Фан666
1572282195
Чалов может забыть об Англии, пусть мечтает о карьере дзагоева
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