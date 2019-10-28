«Все еще будет». ЦСКА опубликовал фото Чалова после поражения от «Динамо»

Твиттер ЦСКА выложил фотографию форварда Федора Чалова, который натянул футболку себе на лицо в матче с «Динамо» (0:1).
«Все еще будет», – говорится в подписи к фото.
В первом тайме игры с динамовцами Чалов заработал пенальти, однако Никола Влашич пробил мимо ворот.
- ЦСКА не может одержать победу в пяти официальных матчах подряд.
- После 14 туров армейцы идут на пятом месте с 26 очками, отставая от лидера на 6 баллов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ЦСКА