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    «Уфа» отказалась от заработанных ранее премиальных из-за разгрома от «Тамбова»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что игроки, тренеры, управленческий состав и руководство клуба добровольно отказались от заработанных ранее премиальных.

    Такое решение принято после разгромного поражения от «Тамбова» со счетом 0:3 в матче 14-го тура РПЛ.

    «Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет», – сказал Мурзагулов.

    • По итогам 14 туров «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Безвыигрышная серия башкирцев достигла четырех матчей.

    Источник: «Башинформ»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      vmonomah17 1 час назад

      Просто Евсеев забрал у всех премиальные и сказал: "Х.... вам!" ))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3400

      TOL47 2 часа назад

      В добровольно-принудительном, отказали в выплате, так решило руководство.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34706

      MaxRnD > TOL47 2 часа назад

      Вадик после игры по очереди каждого за воротник над землёй приподнял и все сразу всё осознали ....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +928

      опус 2 3 часа назад

      Неправильно писать , башкирцев Если следовать автору ,то Рубин будет -татарцы

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