Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» отказалась от заработанных ранее премиальных из-за разгрома от «Тамбова»

«Уфа» отказалась от заработанных ранее премиальных из-за разгрома от «Тамбова»

28 октября 2019, 10:38
5

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что игроки, тренеры, управленческий состав и руководство клуба добровольно отказались от заработанных ранее премиальных.

Такое решение принято после разгромного поражения от «Тамбова» со счетом 0:3 в матче 14-го тура РПЛ.

«Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет», – сказал Мурзагулов.

  • По итогам 14 туров «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Безвыигрышная серия башкирцев достигла четырех матчей.

Источник: «Башинформ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Уфа
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
опус 2
1572253118
Неправильно писать , башкирцев Если следовать автору ,то Рубин будет -татарцы
Ответить
TOL47
1572254286
В добровольно-принудительном, отказали в выплате, так решило руководство.
Ответить
vmonomah17
1572259000
Просто Евсеев забрал у всех премиальные и сказал: "Х.... вам!" ))))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+