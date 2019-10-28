«Уфа» отказалась от заработанных ранее премиальных из-за разгрома от «Тамбова»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что игроки, тренеры, управленческий состав и руководство клуба добровольно отказались от заработанных ранее премиальных.
Такое решение принято после разгромного поражения от «Тамбова» со счетом 0:3 в матче 14-го тура РПЛ.
«Решение принято коллегиально и добровольно. Команда отказалась от премий, которые заработала в ряде матчей РПЛ. В дальнейшем подобных игр «Уфа» допускать не будет», – сказал Мурзагулов.
- По итогам 14 туров «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Безвыигрышная серия башкирцев достигла четырех матчей.
Источник: «Башинформ»