Тедеско: «Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что верит в перспективы новой команды.

«Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» – это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую постараемся продемонстрировать в марте.

Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько», – сказал Тедеско.

«Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.

Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.

Под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0).

Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»