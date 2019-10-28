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  • Тедеско: «Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется»

Тедеско: «Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется»

28 октября 2019, 09:55
6

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что верит в перспективы новой команды.

«Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» – это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую постараемся продемонстрировать в марте.

Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • Под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0).

Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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kolyma999
1572246372
Хорошие,правильные слова и адекватная оценка ситуации.Будем надеяться что у тренера получится то что он задумал.Удачи Тедеско и вперёд Спартак!!!
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seth343
1572251828
Все зависит от тебя в данный момент, ВПЕРЕД СПАРТАК...
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nik55
1572255087
сказал все правильно------нужно время для создания команды и умно поступил не сказав точный срок когда это произойдет---удачи команде
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Павелий
1572257690
Аккуратно ответил про сроки. Похоже, Цорн и Ко умеют учиться на ошибках.
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Диктор
1572265687
Работайте и все получится.
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subbotaspartak
1572269601
А ни кому и не казалось, Жизнь продолжается и у тебя достаточно времени осталось.
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