Тедеско: «Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется»

Аккуратно ответил про сроки. Похоже, Цорн и Ко умеют учиться на ошибках.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что верит в перспективы новой команды.
«Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» – это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую постараемся продемонстрировать в марте.
Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько», – сказал Тедеско.
- «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
- Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
- Под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0).
Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»