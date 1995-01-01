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    Тедеско: «Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что верит в перспективы новой команды.

    «Верю, что «Спартак» не так безнадeжен, как многим кажется. Поэтому я и здесь. Но нам нужно оставаться спокойными и холодными, ведь победа над «Локомотивом» – это только один матч. Работа предстоит сложная и долгая: до декабря набираем как можно больше очков, а уже в январе-феврале стараемся выстраивать общую, большую картину игры «Спартака», которую постараемся продемонстрировать в марте.

    Никогда не скажу точно, сколько времени мне нужно на реализацию потенциала команды – 4 месяца, 4 недели или 4 года. Чтобы понять потенциал каждого игрока, нужно провести много тренировок и разговоров – комфортна ли им какая-то роль или тактика. Но, чтобы увидеть полную картину, нужно время. И я пока не знаю сколько», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • Под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0).

    Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2061

      Павелий 2 часа назад

      Аккуратно ответил про сроки. Похоже, Цорн и Ко умеют учиться на ошибках.

      1
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      Рейтинг: +3645

      nik55 2 часа назад

      сказал все правильно------нужно время для создания команды и умно поступил не сказав точный срок когда это произойдет---удачи команде

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      seth343 3 часа назад

      Все зависит от тебя в данный момент, ВПЕРЕД СПАРТАК...

      6
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      Рейтинг: +467

      kolyma999 5 часов назад

      Хорошие,правильные слова и адекватная оценка ситуации.Будем надеяться что у тренера получится то что он задумал.Удачи Тедеско и вперёд Спартак!!!

      10
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