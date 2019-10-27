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    Дзюба – о голе «Крыльям Советов» с замены: «Сегодня я Артем Джокер»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой забитый мяч в игре 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

    «Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно.

    Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер», – сказал Дзюба.

    • Дзюба заменил Далера Кузяева на 64-й минуте.
    • В компенсированное арбитром время 31-летний форвард забил свой девятый гол в текущем розыгрыше РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    27.10.2019 22:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +179

      MOBI 3 часа назад

      не знаю как на счёт джокера, но красава вышел и забил что ещё надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1885

      Nerlinger 8 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну или Дэбил

      -4
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      Рейтинг: +1537

      Axe111 14 часов назад

      Артемка деревяшка ты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 14 часов назад

      Джокер должен делать покер!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol 14 часов назад

      Ты, Джокер, что-то креново с немцами стоял, как шестерка, однако!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +6999

      Вомбат 15 часов назад

      Лично я ему прощаю, что он такой, какой он есть. (В историю с воровством не верю.) Вы можете это не прощать, но по-любому, скромный Дзюба - это утопия.

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      Рейтинг: +3090

      polt 15 часов назад

      Остапа понесло? Дупель ты, а не Джокер. Скромнее надо быть, Тёма.

      3
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      Рейтинг: +1885

      Nerlinger > polt 8 часов назад

      Нуу или умнее

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