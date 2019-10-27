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  • Дзюба – о голе «Крыльям Советов» с замены: «Сегодня я Артем Джокер»

Дзюба – о голе «Крыльям Советов» с замены: «Сегодня я Артем Джокер»

27 октября 2019, 22:36
8

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой забитый мяч в игре 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно.

Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер», – сказал Дзюба.

  • Дзюба заменил Далера Кузяева на 64-й минуте.
  • В компенсированное арбитром время 31-летний форвард забил свой девятый гол в текущем розыгрыше РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (8)
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polt
1572208785
Остапа понесло? Дупель ты, а не Джокер. Скромнее надо быть, Тёма.
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Вомбат
1572209319
Лично я ему прощаю, что он такой, какой он есть. (В историю с воровством не верю.) Вы можете это не прощать, но по-любому, скромный Дзюба - это утопия.
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paracetamol
1572211833
Ты, Джокер, что-то креново с немцами стоял, как шестерка, однако!
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Garrincha58
1572212198
Джокер должен делать покер!
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Axe111
1572214339
Артемка деревяшка ты
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Nerlinger
1572236009
ну или Дэбил
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MOBI
1572251661
не знаю как на счёт джокера, но красава вышел и забил что ещё надо
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