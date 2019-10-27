Дзюба – о голе «Крыльям Советов» с замены: «Сегодня я Артем Джокер»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой забитый мяч в игре 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно.

Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер», – сказал Дзюба.