Дзюба – о голе «Крыльям Советов» с замены: «Сегодня я Артем Джокер»

не знаю как на счёт джокера, но красава вышел и забил что ещё надо
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой забитый мяч в игре 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
«Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену — это особое искусство, довольно тяжело. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно.
Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер», – сказал Дзюба.
- Дзюба заменил Далера Кузяева на 64-й минуте.
- В компенсированное арбитром время 31-летний форвард забил свой девятый гол в текущем розыгрыше РПЛ.