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Гюндоган: «Стерлинг может стать лучшим в мире»

27 октября 2019, 12:58
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поговорил о прогрессе партнера – Рахима Стерлинга. Немец полагает, что британец может стать лучшим в мире.

«Рахим уже сейчас входит в топ-пять атакующих футболистов мира. В последние месяцы Стерлинг демонстрирует стабильность. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим. Рахим сделал большой шаг вперед», – считает Гюндоган.

  • В текущем сезоне Стерлинг провел 14 матчей, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
  • В списке бомбардиров сезона АПЛ игрок идет пятым.
  • «Сити» в таблице чемпионата Англии занимает второе место.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Гюндоган Илкай Стерлинг Рахим
Комментарии (1)
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Cules2013
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Стерлинг очень крут, но Месси и Роналду пока что серьёзно оборотов не скинули, а есть люди на подходе вроде Левандовски или Мбаппе.
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