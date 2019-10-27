Гюндоган: «Стерлинг может стать лучшим в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поговорил о прогрессе партнера – Рахима Стерлинга. Немец полагает, что британец может стать лучшим в мире.
«Рахим уже сейчас входит в топ-пять атакующих футболистов мира. В последние месяцы Стерлинг демонстрирует стабильность. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим. Рахим сделал большой шаг вперед», – считает Гюндоган.
- В текущем сезоне Стерлинг провел 14 матчей, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
- В списке бомбардиров сезона АПЛ игрок идет пятым.
- «Сити» в таблице чемпионата Англии занимает второе место.
Источник: Goal