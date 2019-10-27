Гюндоган: «Стерлинг может стать лучшим в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поговорил о прогрессе партнера – Рахима Стерлинга. Немец полагает, что британец может стать лучшим в мире.

«Рахим уже сейчас входит в топ-пять атакующих футболистов мира. В последние месяцы Стерлинг демонстрирует стабильность. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим. Рахим сделал большой шаг вперед», – считает Гюндоган.