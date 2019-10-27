Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Гюндоган: «Стерлинг может стать лучшим в мире»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поговорил о прогрессе партнера – Рахима Стерлинга. Немец полагает, что британец может стать лучшим в мире.

    «Рахим уже сейчас входит в топ-пять атакующих футболистов мира. В последние месяцы Стерлинг демонстрирует стабильность. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим. Рахим сделал большой шаг вперед», – считает Гюндоган.

    • В текущем сезоне Стерлинг провел 14 матчей, забил 13 голов, сделал пять результативных передач.
    • В списке бомбардиров сезона АПЛ игрок идет пятым.
    • «Сити» в таблице чемпионата Англии занимает второе место.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 12:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +520

      solodealer 22 часа назад

      УЖЕ!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8596

      Cules2013 27 октября, 13:26

      Стерлинг очень крут, но Месси и Роналду пока что серьёзно оборотов не скинули, а есть люди на подходе вроде Левандовски или Мбаппе.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru