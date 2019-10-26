Лунин, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на ноябрьские матчи против Эстонии и Сербии.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»);
Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия);
Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия);
Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).
- 14 ноября сборная Украины в Запорожье проведет товарищеский матч с Эстонией.
- 17 ноября команда Андрея Шевченко в гостях сыграет с Сербией в рамках отбора Евро-2020.
- Зинченко, скорее всего, не успеет восстановиться к указанным встречам. Накануне ему прооперировали колено.