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  • Лунин, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

Лунин, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

26 октября 2019, 09:45

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на ноябрьские матчи против Эстонии и Сербии.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»);

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия);

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия);

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

  • 14 ноября сборная Украины в Запорожье проведет товарищеский матч с Эстонией.
  • 17 ноября команда Андрея Шевченко в гостях сыграет с Сербией в рамках отбора Евро-2020.
  • Зинченко, скорее всего, не успеет восстановиться к указанным встречам. Накануне ему прооперировали колено.

Источник: Официальный сайт Украинской ассоциации футбола
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