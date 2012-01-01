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    «Фабио, иногда лучше заткнуться». Мать Дзаньоло ответила Капелло

    Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, раскритиковала экс-тренера римлян и сборной России Фабио Капелло, сообщает Calciomercato.

    Капелло в эфире телепередачи заявил: «Эспозито, не иди, пожалуйста, по стопам Дзаньоло». В ответ Коста написала в инстаграме: «Фабио, иногда лучше заткнуться».

    • В текущем сезоне 20-летний Дзаньоло провел на поле 12 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.
    • Форвард вошел в шорт-лист награды Golden Boy-2019.
    • 17-летний нападающий Себастьяно Эспозито в этом сезоне провел за «Интер» четыре матча, забил три гола и отдал голевой пас.

    Источник: Calciomercato

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