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  • «Фабио, иногда лучше заткнуться». Мать Дзаньоло ответила Капелло

«Фабио, иногда лучше заткнуться». Мать Дзаньоло ответила Капелло

24 октября 2019, 17:30
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Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, раскритиковала экс-тренера римлян и сборной России Фабио Капелло, сообщает Calciomercato.

Капелло в эфире телепередачи заявил: «Эспозито, не иди, пожалуйста, по стопам Дзаньоло». В ответ Коста написала в инстаграме: «Фабио, иногда лучше заткнуться».

  • В текущем сезоне 20-летний Дзаньоло провел на поле 12 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.
  • Форвард вошел в шорт-лист награды Golden Boy-2019.
  • 17-летний нападающий Себастьяно Эспозито в этом сезоне провел за «Интер» четыре матча, забил три гола и отдал голевой пас.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Рома Интер Дзаньоло Николо Эспозито Себастьяно Капелло Фабио
Комментарии (1)
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mihail200606
1571943902
Итальянские мамашки они такие)) глаза выцарапают..
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