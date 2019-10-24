«Фабио, иногда лучше заткнуться». Мать Дзаньоло ответила Капелло

Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, раскритиковала экс-тренера римлян и сборной России Фабио Капелло, сообщает Calciomercato.
Капелло в эфире телепередачи заявил: «Эспозито, не иди, пожалуйста, по стопам Дзаньоло». В ответ Коста написала в инстаграме: «Фабио, иногда лучше заткнуться».
- В текущем сезоне 20-летний Дзаньоло провел на поле 12 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.
- Форвард вошел в шорт-лист награды Golden Boy-2019.
- 17-летний нападающий Себастьяно Эспозито в этом сезоне провел за «Интер» четыре матча, забил три гола и отдал голевой пас.
Источник: Calciomercato