«Фабио, иногда лучше заткнуться». Мать Дзаньоло ответила Капелло

Франческа Коста, мать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, раскритиковала экс-тренера римлян и сборной России Фабио Капелло, сообщает Calciomercato.

Капелло в эфире телепередачи заявил: «Эспозито, не иди, пожалуйста, по стопам Дзаньоло». В ответ Коста написала в инстаграме: «Фабио, иногда лучше заткнуться».