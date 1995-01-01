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    Уткин – о Канделаки: «Какого хрена мне хотеть возглавить какой-то «Матч ТВ»? Подписчиков на «Матч Премьер» гораздо меньше, чем у меня»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о том, что он может стремиться занять ее место.

    «Я думал, ей уже хватило, но, оказывается, она была на радио и сказала: «Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить «Матч ТВ»?» Я работаю на своем канале. Мой канал зарабатывает на рекламе, у него растет база подписчиков, у меня хорошие комментарии от них – ну, в целом более или менее. И мало того, мой канал еще и показывает английскую Премьер-лигу.

    Вот возникает вопрос: скажите, пожалуйста, какого хрена мне хотеть возглавить какой-то «Матч ТВ»? Который глубоко убыточен, который ругают зрители, у которого подписчиков на «Матч Премьер» гораздо меньше, чем у меня здесь на YouTube, и в придачу он еще и не показывает английский футбол.

    Но самый главный вопрос: а почему, собственно, вместо? Дело в том, что «Матч ТВ» в чем совершил революцию, так это в том, что наполнил новым смыслом выражение «генеральный продюсер». Обязанности генерального продюсера на «Матче» несколько меньше, чем обязанности уборщицы. Уборщице тоже нужно ничего не трогать, но она еще должна убрать за другими. А генеральный продюсер обязан ничего не трогать и ни во что не лезть, но еще и не обязан ни за кем убирать. Поэтому слово «вместо» тут совершенно не уместно.

    Мало того, Тине кажется, что у меня масса свободного времени. Что ж, действительно, пожилые тетеньки, к сожалению, не входят в круг зрителей моего канала. Это вообще мой бич – я никогда не нравился пожилым теткам. Девушкам нравился, совсем пожилым женщинам нравлюсь тоже – эффект бабушки и внука. А вот теткам – нет. Надеюсь, вы меня научите, как привлечь их внимание», – сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

    • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
    • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
    • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

    Канделаки – о конфликте с Уткиным: «Может быть, он хочет возглавить «Матч ТВ». Может, он просто такой народный мститель»

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1818

      Борат 53 минуты назад

      васёк совсем поплыл

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