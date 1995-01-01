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    Кубок Либертадорес. «Фламенго» разгромил «Гремио» и пробился в финал турнира, где сыграет с «Ривер Плейт»

    Определился второй финалист текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.

    В ответном матче 1/2 финала турнира «Фламенго» на своем поле победил «Гремио» со счетом 5:0. В первой игре команды сыграли вничью 1:1.

    Таким образом, «Фламенго» сыграет в финале Кубка Либертадорес. Соперник – аргентинский «Ривер Плейт», который накануне выбил «Бока Хуниорс».

    Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Ответный матч

    Фламенго (Бразилия) – Гремио (Бразилия) – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Энрике, 42; 2:0 – Барбоза, 46; 3:0 – Барбоза (с пенальти), 56; 4:0 – Мари, 67; 5:0 – Кайо, 71.

    Источник: «Бомбардир»

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